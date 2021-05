Cinco días después de festejar sus 55 años, José Luis Falero fue llamado por teléfono por el presidente Luis Lacalle Pou, quien desde la residencia de Suárez y tras retornar del velatorio en Paysandú de Jorge Larrañaga, le notificó este lunes su designación. El exintendente de San José se posicionó en los últimos años como alguien de confianza del mandatario, y compartían edificio, ya que trabajaba desde la Torre Ejecutiva como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Ahora se mudará apenas a unas cuadras, desde la plaza Independencia a la plaza Matriz, donde funciona el edificio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). “Es una persona conocedora del país y con la experiencia necesaria en los temas relativos a la cartera”, escribió el presidente en Twitter junto al anuncio.

La referencia es por el rol que ejerció Falero desde la OPP, ya que se encargó, desde el inicio del mandato, de negociar las partidas presupuestales que distribuye el Ejecutivo a las intendencias departamentales. Aparte de su experiencia de diez años como intendente de San José, contaba con tres años al frente del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares —iniciado en 2012— y un año como presidente del Congreso de Intendentes.

A su vez, el ahora ministro había sido integrante del directorio del Partido Nacional (PN) entre 2015 y 2020. Para ese momento, ya comenzaba a posicionarse como un dirigente con peso propio, luego de haber iniciado su carrera política de forma muy ligada al histórico líder maragato del PN, Juan Chiruchi —intendente interventor al final de la dictadura, elegido en las urnas por dos períodos (1985-1995) y luego dos más (2000-2010)—.

Falero es una figura cercana políticamente a Lacalle Pou. Muestra de esa relación de confianza es que el presidente encabezó en 2019 las tres listas al Senado del sublema Todos hacia Adelante y tuvo como suplente al entonces intendente maragato. Al pasar a desempeñarse en la OPP no asumió la banca, que quedó para Carmen Asiaín. Tampoco había asumido tras ser electo senador en la elección nacional de 2014, porque continuó en su segundo período en San José.

Yendo hacia atrás, la carrera política de Falero comenzó como edil de la Junta Departamental en el período 1995-2005. Del 2000 en adelante, con Chiruchi en la intendencia, el ahora ministro ocupó varias veces el cargo de intendente interino y en el siguiente mandato ocupó el cargo de secretario general —número dos en las jerarquías municipales—. Tras vencerse por segunda vez los dos períodos seguidos de Chiruchi, Falero tomó la posta.

Un trabajo del politólogo Antonio Cardarello tras las elecciones departamentales de 2010 analizaba: “En estos 25 años [desde 1985] de hegemonía de la lista 22 del herrerismo departamental bajo la égida indiscutible de Chiruchi, no han surgido liderazgos importantes en ningún partido y fracción que puedan competir con este histórico referente departamental. Chiruchi no sólo administró los destinos del departamento durante 20 años, sino que en las ocasiones que no pudo presentarse como candidato [1994 y 2010] ganaron los postulantes a quienes el caudillo apoyó explícita y públicamente”.

Previo a la elección de 2014, se barajó la opción del regreso de Chiruchi, pero este dejó vía libre a Falero, que fue candidato único del PN tras un acuerdo entre el sector de Lacalle Pou y Alianza Nacional (AN) de Jorge Larrañaga. Sin embargo, las cosas no terminaron bien, porque el intendente protagonizó un fuerte cruce en la interna departamental, que derivó en el cese de tres directores que pertenecían a la otra agrupación blanca y en la ruptura del acuerdo político. Lo que provocó este desenlace fue que siete ediles de AN no votaron un préstamo y denunciaron el déficit y el endeudamiento de la comuna.

En octubre de 2017, Falero cruzó acusaciones con Carlos Camy, senador del sector de Larrañaga y referente político del departamento. “Cuando no se tiene confianza en el intendente, no se le puede pedir que tenga cargos de confianza. Estoy grande ya para que me tomen el pelo”, dijo el jerarca municipal en diálogo con El País. “La medida refleja autoritarismo y patronazgo. No contribuye a la unidad que pregona el sector de Lacalle Pou”, le respondió el actual senador. Camy era el suplente de Falero en la intendencia.

Según el currículum de Falero colgado en la web de la Intendencia de San José, estudió Dirección de Empresas en la Universidad ORT, y en la actividad privada se desempeñó como director de la firma Omar Falero y Cia. SA —se menciona como trabajo actual en 2015—, dedicada al transporte de carga nacional e internacional. Además, desde 2002 a 2010 se desempeñó en cargos de dirección en la compañía Trale, del rubro logística y transporte, y fue directivo de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu). Ambas empresas son propiedad de la familia Falero, que tiene 70 años de experiencia en el rubro.

Asociado con el transporte de carga, una resolución pendiente y que Falero deberá tomar es el futuro del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), impulsado por la anterior administración del Frente Amplio, apoyado por el sindicato y rechazado por parte del sector empresarial. Tras asumir como ministro en marzo del 2020, Luis Alberto Heber decidió frenar su implementación a raíz de algunas dudas sobre los procedimientos realizados, y anunció que se buscaría redefinir el sistema de control.

El exministro frenteamplista Víctor Rossi había definido el Sictrac como “el Gran Hermano” del transporte de carga, porque se trata de una especie de GPS que reporta recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más de toda la flota de camiones del sector. Según el sindicato, hay altos niveles de evasión, y por eso reclaman su implementación.