En abril de 2020, a poco de iniciada la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) implementó la canasta de emergencia alimentaria, un cupón que al principio era de 1.200 pesos mensuales y que a partir de mayo y junio de 2021 pasó a ser de 2.400 pesos.

Entre los requisitos para solicitar la canasta se encuentran ser mayor de 18 años, “no tener empleo, ni estar registrado como trabajador en BPS o en seguro de paro”. También “no recibir otras prestaciones del Estado”, es decir, según la página de la cartera, “no cobrar jubilaciones, pensiones, ni ser titular de Tarjeta Mides Uruguay Social, Asignación Familiar común o Plan Equidad, no recibir subsidio a monotributistas, entre otros”.

El cupón se solicita a través de la aplicación TuApp: se recibe un código por mensaje de texto para “canjear el beneficio”, que es “unipersonal e intransferible, y estará asociado a una cédula de identidad y a un celular, por lo tanto, no es posible solicitar dos canastas con el mismo número de celular”. Quienes no tienen teléfono celular pueden solicitar una canasta física, de 14 kilos de alimentos, llamando al 0800 7263.

Adriana Insúa, que trabaja en una oficina territorial del Mides, aseguró a la diaria que la semana pasada varias personas tuvieron problemas para canjear los cupones a través de la aplicación en una cadena de supermercados en particular. Por ejemplo, un usuario le contó que con su esposa fueron a un local para hacer un surtido y, al momento de abonar, la cajera les hizo “devolver las cosas”, que equivalían a unos “2.000 pesos de alimentos”, porque al comercio no le llegaba el dinero. Sin embargo, sí aparecía en la aplicación como realizada la transacción, por lo que el dinero del cupón quedó en una especie de “limbo”.

“El comercio decía que en su sistema no le aparecía que tuviera el dinero para el pago. Eso pasó toda la semana a distintas personas. La plata que quedó trancada, ¿dónde está? O pasa o no pasa. Yo llamé a un compañero de la central del Mides y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que habría que hacer una denuncia en Jurídica del ministerio, pero al señor que estaba comprando los porotos no le puedo decir que haga todo ese trámite de hacer una denuncia. No tendría que ser necesario”, dijo Insúa.

La funcionaria sostuvo que, según le dijeron del Mides, la institución “está atrasada con el pago a algunos proveedores”, pero, de todas maneras, los comercios no deberían frenar las compras de la canasta de emergencia alimentaria, porque “se les va a pagar”. Insúa subrayó que, de todos modos, “en el medio quedó atrapada la gente”, que “no sólo pasa hambre, sino también vergüenza”.

La explicación oficial

A todo esto, una fuente del Mides dijo a la diaria que se detectaron 480 casos de personas que tuvieron ese problema, pero ya se solucionaron, y se les devolvió el monto “para que puedan comprar”. Actualmente “se sigue monitoreando” la situación “todo el tiempo”. La fuente negó que se trate de un atraso en el pago a los proveedores y sostuvo que fue por un “error técnico” que empezó con la nueva modalidad del cupón-canasta, que la cartera implementó a partir del 3 de mayo.

Los cupones-canasta se acreditan en “un único pago mensual en función del dígito verificador del documento de identidad de la persona titular”, según se informa en la web del Mides. Además, es posible “fraccionar la canasta en varias compras y varios comercios”, para lo que se debe tener descargada la aplicación.

Según Insúa, no se trató de un problema de Antel, ya que el inconveniente se dio con una única cadena de supermercados, y que únicamente se sufra ese tema técnico con un solo lugar “llama la atención”.