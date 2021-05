Los ex ministros Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas) y Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores), además del ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Alberto Díaz, y el actual, Juan Curbelo, serán citados a la Comisión Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de Diputados en los próximos días, para explicar por qué motivos Argentina autorizó a 13 y no a 14 metros de profundidad el dragado del puerto de Montevideo.

“Uruguay inició una gestión pidiendo dragar a 14 metros, pero la gestión culmina para dragar a 13 metros. No se sabe por qué se produce ese cambio”, dijo el diputado colorado Ope Pasquet, tras una reunión de la comisión a la que asistió el canciller, Francisco Bustillo.

El problema se dio a conocer a fines de marzo de 2021, cuando el gobierno argentino envió una nota al presidente de la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Alem García, aclarando que la autorización que dio en 2018 avala dragar el acceso al puerto de Montevideo a 13 metros de profundidad, no a 14 metros, como habían manifestado autoridades del anterior y el actual gobierno. Las tareas de dragado ya iniciaron para la primera etapa —13 metros— y ahora las autoridades uruguayas apuestan a lograr una nueva autorización en la CARP luego de presentar el proyecto ejecutivo de la obra a 14 metros. “La posición argentina no es objetar la profundidad a 14 metros, ya que nunca estuvo en consideración”; “sobre la base de toda la documentación presentada oficialmente en la CARP se puede afirmar que el proyecto aprobado es a 13 metros de profundidad”, decía la nota de la delegación argentina.

“Lo que queremos saber es cómo hemos llegado a esta situación. Porque está el visto bueno de Argentina para dragar a 13 metros pero tenemos obligaciones con UPM y Katoen Natie para dragar a 14 metros. Esto a nuestro juicio requiere aclaraciones”, dijo Pasquet. Según la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita, para obtener el visto bueno a que el puerto sea dragado a 14 metros de profundidad Uruguay tendrá que presentar un nuevo proyecto técnico que deberá ser estudiado y aprobado por las autoridades argentinas. En tanto, Pasquet sostuvo que la cancillería ya ha comenzado los trámites al respecto, pero se trata de un “primerísimo paso”, dado que aún “no se ha elaborado el proyecto técnico indispensable para que la parte argentina pueda dedicarse al estudio del caso”.

En filas frenteamplistas hubo coincidencia con los llamados a Rossi, Nin Novoa y Díaz, dijo a la diaria el diputado Carlos Varela. “La información que brindó el ministro generó incertidumbre, es obvio que hay que consultar porque explicaciones tiene que haber”, expresó. Sin embargo, la bancada frenteamplista solicitó la comparecencia de Curbelo, actual presidente de la ANP, porque en 2018 ya se encontraba en el directorio de dicho organismo como miembro de la oposición. Además, dijo Varela, los legisladores frenteamplistas también evalúan citar a “otros legisladores de la época”.