El exdiputado Daniel García Pintos encabezó una delegación de la “Asociación Patriótica 14 de abril de 1972”, que le entregó este lunes a la secretaría personal del presidente Luis Lacalle Pou una carta pidiéndole que vuelva a ser oficial el homenaje “a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y de la libertad”, que se celebró reglamentariamente hasta 2004.

Acompañado del excomandante en jefe del Ejército Raúl Mermot (quien además fuera intendente interventor de Rivera durante la dictadura), García Pintos dio una breve rueda de prensa en la entrada de la Torre Ejecutiva recordando que fue el expresidente Tabaré Vázquez quien dejó sin efecto el decreto firmado por el también exmandatario Julio María Sanguinetti en 1985, que oficializaba dicho acto en la Plaza de la Bandera. En concreto, explicó que la Asociación quiere una audiencia con Lacalle Pou para hablarle acerca de la necesidad de volver a poner en vigencia el decreto.

García Pintos aseguró que si bien la Policía “puso la mayor cantidad de víctimas” de los tupamaros, también las hubo militares y civiles, “porque los tupamaros asesinaron civiles también y algunos de ellos no tenían nada que ver [con la disputa], pero los asesinaron igual”. Para el ex diputado, “el Estado debe darle a esos caídos el homenaje que les corresponde” y no debe “olvidarse de ellos”. “Aquellos pueblos que olvidan su pasado… es muy peligroso”.

En la carta, la Asociación sostiene: “Hoy, el país y especialmente usted, señor presidente, atraviesan momentos difíciles, pero aquellos que entregaron lo más sagrado que tiene una persona, merecen el reintegro del homenaje público”. La misiva está firmada también por el comisario general retirado Enrique Navas y Rossana Vanni.