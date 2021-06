La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados tiene previsto comenzar este miércoles la votación del articulado del proyecto de ley de medios. El texto, que ha sufrido diversos cambios desde que el Poder Ejecutivo presentó su primer borrador a los legisladores de la coalición de gobierno el año pasado, todavía genera diferencias en el oficialismo. Cabildo Abierto (CA) tiene discrepancias no sólo con algunos artículos del proyecto ajustado por el Ejecutivo, sino con que desde el gobierno se insista con la aprobación de esta ley y se dejen de lado algunas propuestas del partido en otros temas, como el proyecto de ley que limita los territorios para la producción forestal.

La persistencia de los reparos de CA generan malestar en el oficialismo. El diputado del Partido Colorado Martín Melazzi señaló en diálogo con la diaria que hay “irresponsabilidad” de parte de CA, fuerza política a la que acusa de no haber presentado artículos sustitutivos a los que no quiere votar. “Mi preocupación es que hemos trabajado esto durante 14 meses, hemos logrado consensos, y en las diferencias que CA ha podido tener, ha tenido más que tiempo necesario para llevarle al Poder Ejecutivo un sustitutivo de cada uno de los artículos que ellos entiendan que deben ser modificados, pero hasta el día de hoy eso nunca sucedió”, planteó.

En este sentido, el diputado dijo que “la seriedad de un legislador” radica en buscar soluciones a “las diferencias” que puedan surgir respecto a un proyecto, con el objetivo de “tratar de tener una ley equilibrada”. “Lo que me preocupa es que CA, al menos yo no he visto, nunca haya presentado un sustitutivo de alguno de estos artículos diciendo expresamente cómo debería ser la redacción”, añadió.

“Estoy un poco molesto”, dijo Melazzi, aunque aclaró que su malestar no es con Sebastián Cal, el diputado cabildante que integra la Comisión de Industria. “Es de orden que su principal figura, el señor [Guido] Manini, si tiene alguna diferencia, o quien sea, que la proponga claramente”, sentenció.

“La preocupación mía es cuando viene una orden del señor Manini a decir varias veces que no va a votar nada o que no va a votar alguno de los artículos. Eso lo ha manifestado, y a mí me preocupa porque está dentro de nuestro compromiso. Uno de nuestros compromisos como coalición de gobierno fue hacer una nueva ley de medios. Me parece hasta un poco irresponsable que estando a horas de una votación ni siquiera los miembros de la coalición, o al menos quien habla, sepa claramente cuál es la diferencia que él pueda tener”, apuntó Melazzi, quien afirmó que el líder de CA hizo estas afirmaciones a la interna de la coalición.

En filas del Partido Nacional también causó malestar que CA persista con sus discrepancias respecto del nuevo proyecto de ley de medios. “Hay una necesidad por parte de Cabildo Abierto de tener protagonismo y utiliza toda oportunidad para marcar diferencias”, dijo una fuente del partido de gobierno a la diaria.

Al igual que en el caso de la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cuando CA cuestionó el régimen de exoneraciones e incluso hubo un cruce entre un diputado y un asesor del gobierno, desde el PN interpretaron que lo que se busca es “protagonismo”. No obstante, vaticinan que el partido liderado por Manini terminará dando sus votos para la aprobación del proyecto de ley de medios.