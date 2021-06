No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para empezar a votar los 93 artículos que contiene el proyecto de ley de medios presentado por el Poder Ejecutivo a los partidos de la coalición la semana pasada, tras varios meses de negociación interna. No obstante, Cabildo Abierto (CA), que ya había anunciado que mantenía reparos sobre algunos artículos, adelantó en la sesión que no estaba dispuesto a comenzar la votación porque tenía varias discrepancias, aunque no especificó cuáles. Esta situación generó molestias entre los integrantes de la coalición.

En el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) entienden que, pasados varios meses desde que se comenzó a discutir el proyecto de la nueva ley de medios y luego de que se le hicieran diversos cambios al texto inicial, es hora de votarlo en comisión y pasarlo a consideración del plenario. La idea que mantiene el PN es convocar al plenario de la Cámara de Diputados para dar media sanción al proyecto antes de que finalice junio, pero con los reparos planteados por CA podría diluirse esa posibilidad.

Según supo la diaria, también hay malestar en parte del Ejecutivo con CA por no votar la ley de medios ni buscar resolver las diferencias en torno al proyecto, dado que no ven voluntad de destrabar el asunto, sino de atar el apoyo a otras negociaciones paralelas.

Las molestias del PN y del PC radican en que CA no especificó cuáles son los artículos que quiere cambiar y que, por tanto, tampoco presentó alternativas. El diputado colorado Martín Melazzi dijo a la diaria que en la sesión manifestó “nuevamente” su “descontento” y “malestar” con los sucesivos reparos de CA. “Tuvimos varias reuniones con el Poder Ejecutivo, con el cual tuvimos la posibilidad de trasladar nuestras diferencias, tuvimos tiempo suficiente para presentar nuestros sustitutivos, CA nunca lo hizo, y por lo tanto me preocupa la dilatación de un proyecto que debería estar ya en votación”, apuntó el representante del PC en la comisión.

Según dijo, “detrás de este proyecto de ley hay muchísimas fuentes de trabajo, micro y pequeñas empresas, radios, canales de aire, cableoperadores, sobre todo del interior del país”, a los que se “les tira un chaleco salvavidas para que puedan subsistir”. Por tanto, Melazzi consideró que la coalición ya tuvo tiempo suficiente para discutir el texto y “es una irresponsabilidad” que CA continúe en su posición de dilatar la votación. “No entiendo a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando al escondido? ¿Al truco con las cartas vistas?”, preguntó, y recriminó a CA, que si ya sabía que este miércoles no votaría los artículos, podría haberlo dicho “con tiempo”.

El diputado nacionalista Eduardo Lorenzo, presidente de la comisión, también manifestó a la diaria que el resto de la coalición no sabe cuáles son los reparos de CA al texto en discusión. “No sé si son cambios de redacción, cambios semánticos o cambios del articulado”, apuntó. “Estoy convencido de que es un buen proyecto de ley, por lo menos mejor que la ley anterior”, dijo haciendo referencia a la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). No obstante, afirmó que en la coalición tienen que “estar todos de acuerdo”.

El coordinador de la bancada de diputados del PN, Rodrigo Goñi, afirmó en diálogo con la diaria que la nueva prórroga solicitada por CA causó “sorpresa” porque parecía que “había acuerdo en la coalición”. No obstante, desde el PN no descartan la posibilidad de que en la próxima sesión de la comisión el partido liderado por Guido Manini Ríos plantee cuáles son sus reparos y las alternativas posibles, y que dentro de dos semanas se someta el texto a votación del grupo reducido para llevarlo luego al plenario.

El diputado Sebastián Cal, de CA, dijo a la diaria que su partido entendió que “lo mejor era postergar” la votación “una semana más” porque tienen “algunos planteamientos” para hacer. Sin embargo, negó que su partido tenga intenciones de trancar la aprobación del proyecto. “Nunca podemos hablar de trancar; estamos en un ámbito de negociación, estamos trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo con respecto a la ley de medios, pero nunca nuestra intención ha sido estar trancando absolutamente nada. Lamento que piensen así”.

A este pedido de CA se sumó otro del Frente Amplio (FA), que señaló que ante una nueva redacción es necesario convocar a delegaciones de las instituciones involucradas en el proyecto de ley, reclamo con el que los diputados de la coalición estuvieron de acuerdo. El representante del FA Gabriel Tinaglini dijo a la diaria que se pidió convocar al ministro de Industria, Omar Paganini, al sindicato de trabajadores de Antel y al directorio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Comunicación.

No obstante, el FA no quiere que estas citaciones se hagan antes de que CA presente sus artículos sustitutivos al texto, por lo que las reuniones con las delegaciones involucradas serían dentro de dos semanas. Asimismo, Tinaglini señaló que “la gran complejidad la tiene la coalición adentro”.