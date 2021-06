La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una declaración en la que manifiesta “enfático rechazo” a la “infundada afirmación sostenida” sobre la libertad de expresión en Uruguay en un informe realizado por la cadena alemana Deutsche Welle (DW) en Español.

Polémica por ley de medios en #Uruguay



El trámite del gobierno de La Calle Pou y la alianza conservadora, encienden alarmas entre periodistas y defensores de la #LibertadDePrensa.



Entrevista al exrelator para libertad de expresión de @RELE_CIDH, @EdisonLanza#DWNoticias /cq pic.twitter.com/6k9L6wWbLR — DW Español (@dw_espanol) May 28, 2021

La declaración, aprobada sólo por los partidos de la coalición de gobierno, señala que existe “la plena e irrestricta vigencia en nuestro país del derecho fundamental a la libertad de expresión, ya sea a través de la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, consagrado en la Constitución de la República, así como en otras múltiples normas de nuestro ordenamiento jurídico”.

El diputado colorado Gustavo Zubía cuestionó que el entrevistado en el canal alemán, el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, actualmente se desempeñe en la Intendencia de Canelones realizando actividades de relaciones exteriores, y dijo que se podría llamar al intendente Yamandú Orsi para saber cuál era su opinión al respecto. El legislador manifestó que a eso había que sumar la “imagen de país” que se proyectaba, por lo que era pertinente analizar todos estos elementos. “La imagen del país está en juego. ¿En qué tema? En el tema de libertad de prensa”.

Mencionó que Lanza dijo que hubo 49 amenazas a la libertad de expresión y 30 de ellas se relacionan a restricciones de organismos públicos de brindar información pública a periodistas, citando el séptimo informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. “Repito: hay disposiciones que ponen coto a la libertad que tiene el funcionario público para dar información. ¿Cómo vamos a decir que es una amenaza? La palabra ‘amenaza’ es grave para usar en la DW sobre un país -perdónenme la grosería- sudaca como es el Uruguay, para que digan todos: ‘mirá los uruguayos las cosas se hacen’”.

A su turno, el diputado frenteamplista Carlos Varela dijo que no iba a entrar en el terreno de hablar del cargo actual de Lanza porque en ese caso se podría también “analizar la actitud, por ejemplo, del director del Canal 5 [Gerardo Sotelo] cuando trata de fascistas a quienes opinan distinto”, y dijo que él no le iba a pedir rendir cuentas al ministro de Educación y Cultura.

Destacó que le parecía “oportuno” que el Parlamento discutiera sobre la libertad de expresión, pero puntualizó que, a su juicio, había una contradicción. “Decimos defender la libertad de expresión pero estamos cuestionando a un medio y a un periodista por ejercer la libertad de expresión, aun en un supuesto error que pudo haber del medio o el periodista”, apuntó.

Por otra parte, defendió la afirmación de que la libertad de expresión se encuentra amenazada en Uruguay y mencionó, como ejemplos, casos de autocensura o cuando “referentes importantes intentan disciplinar a periodistas que emiten opiniones distintas. “La historia de nuestro país no es la historia de la cristalinidad en este manejo”, apuntó, y agregó que hubo etapas “muy oscuras” durante gobiernos democráticos.

La frenteamplista Cecilia Cairo aprovechó su intervención para cuestionar el debate en sí mismo. “Hay gente que se está muriendo y nosotros estamos acá discutiendo hace tres días cosas que la gente ni entiende qué estamos discutiendo. A veces me pregunto si no tenemos algún problema. Capaz que tenemos que ir al psicólogo”, señaló, y se preguntó si el gobierno no tenía cosas más importantes que discutir. “Realmente pensemos si esto que hicimos tres días le cambió la realidad a alguien. Si perdimos algún grado inversor. Si vino alguien a decirnos qué terrible lo que está pasando con Uruguay. Si eso no pasó, estos tres días fueron una pérdida de tiempo”, cuestionó.