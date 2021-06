Legisladores de la coalición de Canelones se reunieron el martes para coordinar acciones a futuro en el departamento. El ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña, dijo en una rueda de prensa tras la reunión que buscan trabajar con la “mirada de largo plazo, que es lo que nos alienta”. El objetivo principal, agregó, es mostrar “sólida” a la coalición a nivel del departamento y actuar “en defensa y consonancia con el gobierno nacional”.

En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue dio más detalles sobre los temas que se abordaron en la reunión. Dijo que hubo una decisión de juntarse para “tratar temas canarios” y “coordinar el aterrizaje del gobierno nacional a Canelones”. Además, acordaron promover una “agenda canaria para el desarrollo”, buscando atender la diversidad del departamento, ya que se desarrollan múltiples actividades como la agricultura, la industria y el turismo.

Pero el encuentro generó críticas tanto en filas propias como del oficialismo departamental. El intendente Yamandú Orsi del Frente Amplio (FA) se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter: “Al mismo tiempo que se coordinaba una estrategia para desplazar a una fuerza política del gobierno departamental, en el mismo lugar, y apelando al gobierno nacional para ello, se desarrollaba un diálogo para la producción y la alimentación. E pur si muove [y sin embargo, se mueve]. Esto es democracia”, escribió. Acompañó el posteo con fotos con la vicepresidenta Beatriz Argimón y otros integrantes del gobierno en el marco de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2021.

El ministro de Ambiente recogió el guante y le contestó en la misma red social que los representantes de la coalición entienden que es necesario avanzar en la coordinación con el gobierno nacional e impulsar la agenda canaria. “Es tiempo de construir, también en lo departamental. ¡Falta para las elecciones!”, remató.

Peña dijo a la diaria que entienden que tiene que haber una “mayor coordinación” y respaldo a las acciones de gobierno, y negó que el encuentro tuviese un propósito electoral. “No se habló de temas concretos departamentales, mucho menos de sacar a nadie de ningún lado”, apuntó.

Pero esto tampoco fue percibido de la misma manera entre los integrantes de la coalición. Uno de los diputados que no asistieron fue Sebastián Andújar, de la Lista 33 del Partido Nacional (PN), quien manifestó en diálogo con la diaria que “no son tiempos electorales” y el foco tiene que estar “en la gente” y en las consecuencias de la crisis sanitaria.

Según dijo, existe una intención de replicar el trabajo que está haciendo en la capital la excandidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo de cara a las elecciones de 2025, pero consideró que “no es momento de ponernos a actuar en función de la política electoral de próximas elecciones departamentales”.

Tampoco concurrió a la reunión el diputado por Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone, quien dijo a la diaria que no considera que sea el momento. “Yo entiendo que en este momento está en juego el préstamo de la Intendencia de Canelones, donde falta un voto de un edil. CA no tiene ediles ni concejales. Entonces, creo que en esa reunión se iban a mezclar el tema del fideicomiso, que en realidad es un préstamo, y la estrategia electoral a futuro”, apuntó.

El diputado cabildante manifestó que no comparte que se haga ningún tipo de acuerdo entre cuatro paredes del Palacio Legislativo. “Si se quiere hacer una concertación en Canelones, lo que hay que hacer es salir a recorrer todas las localidades, hablar con todos dirigentes y vecinos para que todos participen y sea lo más plural posible”, señaló.

Otro de los que no estuvieron presentes fue el diputado nacionalista y candidato a intendente en las últimas elecciones Javier Radiccioni, quien compartió la opinión contraria a la reunión de sus correligionarios. Agregó que “hay temas mucho más importantes, como el de la línea de crédito que está pidiendo Orsi en el departamento y que nosotros nos hemos opuesto a votar”, apuntó.

Un tema central

A fines de mayo, la Intendencia de Canelones solicitó a la Junta Departamental que la habilite a obtener una línea de crédito de 80 millones de dólares para la realización de obras. Según informó El Observador el miércoles pasado, el FA cuenta con 20 ediles y necesita un voto de la coalición para aprobar el fideicomiso.

Radiccioni sostuvo que “el resto de los compañeros del PN y del Partido Colorado no se han manifestado sobre el tema y resolvieron prorrogar su tratamiento”. “No nos parece muy lógico que se esté hablando de formar una coalición de oposición en Canelones para recuperar el gobierno cuando, en definitiva, no se han puesto de acuerdo en si es que no les vamos a dar más herramientas y armas para que siga el despilfarro en Canelones”, cuestionó. En ese sentido, reiteró que su sector no va a dar los votos y sostuvo que los ediles electos por el sublema Por Canelones, Gustavo Morandi y Luis Pera, que apoyaron su candidatura a la Intendencia de Canelones, “son los dos ediles de los 11 que han manifestado que no lo van a votar de ninguna manera. Los demás sostienen que siguen en negociaciones”, apuntó.

En tanto, Andújar adelantó que están discutiendo el tema en su sector, pero todavía no tomaron una postura.