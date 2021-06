No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Partido Colorado (PC) entiende que tras el acuerdo que firmó el gobierno con la firma multinacional de origen belga Katoen Natie, que entre otros aspectos extiende la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo por 50 años más, hasta 2081, es necesario reformular el marco jurídico para garantizar el funcionamiento correcto de ese acuerdo y salvaguardar el puerto de futuros altercados internacionales.

Intentarán impulsar dentro de la coalición de gobierno una nueva ley de regulación que cree un nuevo ente para regular la actividad portuaria, informó este miércoles El Observador. Según dijo a ese medio el diputado Ope Pasquet, el ente podría funcionar como lo hace actualmente la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Pasquet señaló que si no hay acuerdo para crear ese nuevo ente, se podría aceptar que la Administración Nacional de Puertos (ANP) continuara con ese rol, pero con la condición de que ya no tenga 20% de las acciones que hoy sostiene en la Terminal Cuenca del Plata, en sociedad con Katoen Natie, que tiene el 80% restante. El objetivo, según señaló el diputado, es que ese organismo no siga siendo “regulador y socio” a la vez.

El secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, había dicho este martes a la diaria que “hay que regular bien la situación” del puerto para que “no tengamos estas bombas”. El expresidente puntualizó que “es preciso establecer con más claridad los márgenes de la libertad y de la restricción de las diversas actividades, más allá del acuerdo que se hizo con Katoen Natie”, con el cual no tienen “reservas ni objeciones sobre el fondo del asunto”.

“Pensamos que no sólo sobre eso específico –eso tiene que quedar claro– sino en general, hay que establecer claramente una mejor definición del tema de la libre competencia. La actividad portuaria, en definitiva, es un servicio público y, como tal, puede estar regulado. Eso es lo que se pretende, a los efectos de evitar estos debates, que ya se produjeron antes y que se van a seguir produciendo”, agregó.

El acuerdo que negoció el gobierno ha generado polémica y diversas críticas. Al igual que la empresa Montecon ‒competidora de Katoen Natie y que vería afectada su actividad‒, la oposición señaló cuestionamientos, al punto que decidió interpelar al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por este tema. Además, se han pronunciado sobre los riesgos del acuerdo compañías que operan en el puerto y el sindicato.

Leé más sobre esto: Expresidentes de la Administración de Puertos criticaron extensión de la concesión a Katoen Natie