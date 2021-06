No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Luego de la reunión del miércoles entre el presidente Luis Lacalle Pou y los legisladores que integran la comisión especial de seguimiento de la covid-19 del Senado, el Frente Amplio (FA) quedó con gusto a poco. Principalmente, porque el mandatario dejó claro que no implementará nuevas medidas para reducir la movilidad ni más compensaciones económicas para los sectores más afectados, como propuso la coalición de izquierda; por lo tanto, en estas horas el FA debate si la comisión especial debe seguir y surgen voces contrarias.

El senador de la oposición Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo a la diaria que “pelearon meses” para establecer la comisión sobre la covid-19, “como un ámbito de diálogo y construcción de políticas”, pero “no dio resultado”. Agregó que el oficialismo “nunca compartió ir allí” y “se sintió obligado” cuando en abril el FA planteó “una cuestión política”.

“El plazo [de la comisión] venció el 5 de junio. La discusión fue en canales diferentes, desde el FA planteábamos que se debían tomar medidas para atender la emergencia sanitaria, la desgracia que vivimos, y el oficialismo estaba pensando en otros temas, no en el hoy, sino en la pospandemia, el pase verde, entre otros. Siempre estaremos con la mano tendida, con la voluntad de dialogar y dar una mano, pero enfrente tenemos un gobierno que no escucha, está cerrado en su estrategia y no escucha a la ciencia, a la oposición, a nadie que piense diferente. Están encerrados en su propia estrategia, sin importar las consecuencias”, sostuvo. A su entender, la comisión especial sobre la covid-19 “ya cumplió su ciclo”.

Carrera indicó que en la tarde de este lunes la bancada de senadores del FA discutirá el “posicionamiento político” que asumirá a partir de ahora, teniendo en cuenta que la Mesa Política de la coalición de izquierda –que se reunió el viernes– mandató que impulsen “acciones políticas y parlamentarias para exigir las responsabilidades correspondientes”.

A su vez, el senador del FA Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) siguió la línea de Carrera y señaló a la diaria que “este ciclo terminó”. La comisión sobre la covid-19 “ya cumplió sus cometidos y no tiene sentido mantenerla”, afirmó.

En cuanto a las acciones políticas y parlamentarias que podrían impulsarse, Rubio sostuvo que en la bancada se discutirá para llegar a un punto de acuerdo sobre “qué sería lo más eficaz”, por un lado, “para clarificar posturas y responsabilidades, de gobierno y de oposición”, y además “para contribuir, en lo posible, a disminuir el daño que se está produciendo como consecuencia de la evolución de la pandemia”.

Subrayó que lo más importante es que se pueda debatir “el tema de fondo” y que el FA tiene una “convicción muy fuerte” de que “toda el área científica y médica” tiene razón en cuanto a que “si no se disminuye la movilidad, aumentan los contagios”; por lo tanto, “eso termina en estas muertes horribles que se están produciendo”. Rubio sostuvo que la idea del gobierno de que lo planteado por el FA “no sería viable” no tiene “ningún sentido”, porque “si uno arranca diciendo que no cree en eso, ya lo inviabiliza, y, en consecuencia, tiene que asumir la responsabilidad”.

Por último, Rubio dijo que es “muy probable” que en la reunión de este lunes esté sobre la mesa el pedido de interpelación a Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, y Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, porque “no se puede interpelar al presidente”. Explicó: “Como es una política global, que tiene una cara sanitaria, pero también una económica y social, es lógico que se busque una cosa de mayor amplitud”.

“Se quiere dejar claro frente a la opinión pública que acá estamos tratando de hacer un esfuerzo para rectificar un rumbo que tiene consecuencias muy dolorosas, y que para nada son inevitables, en los términos en los que se están dando. Nosotros no creemos que esto sea una especie de destino inexorable por el que hay que pasar y por lo tanto tenemos que tener la penosa y terrible situación de miles de muertos y de saturación del sistema”, finalizó Rubio.