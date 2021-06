No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM), Adriana Gorga, llegó por la mañana del jueves al Cementerio del Norte, acompañada por un grupo de arquitectos y agrimensores de la comuna y de la empresa Peyco. Se trató de una de las primeras visitas técnicas de cara a las obras de ampliación en el cementerio más grande del país, de las que informó el martes El Observador.

Las autoridades consultadas por la diaria afirmaron que se trata de una ampliación de carácter “previsional” y negaron que exista una situación de colapso o saturación. Aunque reconocieron que el sistema está “estresado” por el aumento de la mortalidad en los últimos meses a causa del recrudecimiento de la pandemia, y esto resiente los servicios.

Un informe del Servicio Fúnebre y Necrópolis de la comuna al que accedió la diaria señala que las inhumaciones o entierros en el Cementerio del Norte se incrementaron 82,6% si se compara mayo de 2020 con el mismo mes de este año: mientras un año atrás se registraron 427 inhumaciones en ese cementerio, en mayo de 2021 hubo 780.

En cambio, la cantidad de inhumaciones aumentó en menor medida en otros cementerios capitalinos: en el Cementerio del Buceo pasó de 144 a 157; en el del Cerro, de 75 a 103; y en el Central disminuyeron de 15 a 14. En el Cementerio de Paso Molino sí hubo un aumento exponencial, pasando de nueve inhumaciones en mayo 2020 a 25 en el mismo mes de 2021.

El informe también da cuenta de un aumento en los servicios totales –inhumaciones y cremaciones–, pero sobre este punto compara 2021 con 2019. Allí se indica que, si bien en mayo de 2019 se realizaron 765 servicios en el Cementerio del Norte, en el mismo mes de este año hubo 1.079 –esta cifra puede ser incluso un poco mayor, porque los números de mayo no terminaron de ser procesados–, lo cual arroja un promedio de casi 35 servicios por día, entre inhumaciones y cremaciones. Este incremento de 41% es significativo si se lo compara con la diferencia registrada entre enero y febrero de 2019 con los mismos meses de 2021, con aumentos de 19% y 3%, respectivamente.

La brecha se comienza a ampliar al comparar marzo de 2019 y marzo de 2021, con 31% de aumento –676 servicios en el primer caso y 766 en el segundo–. En tanto, en abril de 2019 hubo 672, mientras que este año fueron 1.084, 31% más. El Cementerio del Norte tiene el único crematorio público del país.

Una fuente del departamento de Desarrollo Urbano de la IM dijo a la diaria que hay un “pico” en los servicios “que hace mucho tiempo no se registraba, por el aumento de la mortalidad”. Sin embargo, destacó que en el Cementerio del Norte hay aproximadamente 400 nichos tubulares y 300 fosas libres y aseguró que las obras en proyección no son “ajenas a lo que se plantea periódicamente”. Todavía no se definió la cantidad de fosas que se agregarán.

“Es una responsabilidad de la IM tener una previsión, el trabajo adelantado. Ojalá que nunca se necesiten, no queremos llegar a un día en que haya 300 muertos. Pero si un día hay, hay que tener lugar”, sostuvo la fuente. Las fosas libres se encuentran en el sector G del cementerio. Son varias hileras de agujeros en la tierra con un metro y medio de profundidad, dos de largo y menos de uno de ancho, y placas en blanco en uno de los lados.

Además de la caminería para un nuevo sector de fosas, las obras incluyen baños y vestuarios para los funcionarios, así como la adquisición de tapas para nichos tubulares y otros ítems de mantenimiento.

Por otra parte, la fuente subrayó que un elemento que tienen en cuenta las autoridades a la hora de aumentar las fosas es el resentimiento de algunos trabajos, como las reducciones: “Al cuidar más a los funcionarios dejamos de hacer reducciones, y al dejar de hacer reducciones dejamos de habilitar espacio libre. Pero es algo que con un refuerzo se resuelve rápidamente”, apuntó.

Según datos aportados por las autoridades, actualmente hay 57 funcionarios operativos en el Cementerio del Norte: 38 sepultureros, ocho jefes de operativos, seis administrativos, dos jefes de Operativa General, dos choferes y el director, Santiago Rodríguez. Por comorbilidades se relevó a tres sepultureros y a un jefe de operativos.