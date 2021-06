No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió este miércoles con los senadores de la comisión especial de seguimiento de la emergencia sanitaria. Aunque el mandatario no hizo declaraciones, luego del encuentro algunos legisladores conversaron con la prensa e informaron sobre los resultados del intercambio. Si bien desde el oficialismo se resaltó que se atenderá a “más de siete” medidas propuestas por el Frente Amplio (FA), los legisladores de la oposición se fueron poco conformes de la reunión.

El senador nacionalista Gustavo Penadés señaló en rueda de prensa que del total de propuestas que el FA planteó “en forma contundente, que son plasmables en la realidad –porque otras son definiciones de carácter general difíciles de concretar–, van a ser atendidas más de siete”, e indicó que muchas de ellas están vinculadas al ámbito laboral, por ejemplo, para atender a la población de las embarazadas con comorbilidades, “el aumento del seguro de desempleo, y otras medidas de carácter económico que están esperando ser analizadas y costeadas por el Ministerio de Economía”.

Penadés afirmó además que el presidente manifestó su disposición a encabezar una campaña para convocar a la gente “a que se quede en casa” como forma de disminuir la movilidad. Sobre este punto, admitió que se mantienen las diferencias con la oposición: “El gobierno entiende que no están dadas las condiciones para lo que solicita la oposición, y sí para toda una cantidad de otras medidas que son las que está implementando, para que la vacunación sea exitosa y seguir llamando a la conciencia y responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse”, aseveró.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos sostuvo que se decidió renovar el plazo de funcionamiento de la comisión, que vence el martes 8, “para plasmar en proyectos de ley aquello que merece ley de las propuestas que se van acordando”. En cuanto a las medidas de restricción de movilidad planteadas por el FA, Manini afirmó que “no es que se descarten”, sino que “se invita a la gente a restringir la movilidad”. “A lo que no se quiere llegar es a disponer medidas que después no se puedan controlar efectivamente. Acá no se quiere llegar al punto de represión, al que parece que algunos quieren que se llegue”, aseguró.

Óscar Andrade, del FA, se manifestó inconforme con los resultados del encuentro: “Es frustrante que no hayamos logrado un acuerdo”, expresó. “Sería mucho mejor que tuviéramos la posibilidad de lograr un acuerdo que permitiera blindar junio no solamente en la retórica, sino en las herramientas para que la sociedad se pueda cuidar”, agregó el senador comunista, y aseguró que “los temas a los que se dio respuesta son tangenciales al centro del problema”. Por tanto, coincidió con Penadés en que oficialismo y oposición mantienen “una diferencia sustantiva”. “En nuestra opinión, negarse a lo que la ciencia y la comunidad médica nos vienen recomendando es de un riesgo enorme”, sostuvo, e indicó que el FA va a evaluar el lunes su continuidad en la comisión.