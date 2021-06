No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un documento de once páginas difundido este viernes por Subrayado y Radio Uruguay, Presidencia de la República enumeró las medidas que tomó para restringir la movilidad. Se trata de una respuesta a los cuestionamientos que recibió el gobierno tanto por parte del Frente Amplio (FA) como por representantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) por no tomar las medidas de restricción necesarias para contener la pandemia y no proporcionar apoyos económicos suficientes a las personas y sectores afectados.

Entre otras medidas, el gobierno enumera el cierre de fronteras nacionales; las restricciones establecidas para el ingreso al país; las limitaciones al derecho de reunión; la suspensión de espectáculos, fiestas y eventos; el cierre de bares a las 0:00.

Presidencia también destaca en el documento que realizó campañas de difusión y concientización sobre la pandemia, que contaron “con el respaldo” del GACH, “que participó directamente de la gestación de los mensajes, aportando ideas, corrigiendo guiones o priorizando contenidos en cada mensaje”.

En cuanto a la demanda del FA de fortalecer el primer nivel de atención, Presidencia menciona el retorno gradual a las consultas presenciales en centros de salud a partir del 17 de mayo. En respuesta al reclamo de la oposición de tomar en consideración para el plan de vacunación a las personas con comorbilidades, se señala la vacunación en residenciales, a las personas privadas de libertad y al personal de establecimientos de reclusión. Se destaca también la vacunación sin agenda para embarazadas -dispuesta recién el jueves pasado- y que “la totalidad” de personas con comorbilidades se encuentran vacunadas, “siempre y cuando se hayan agendado”.

En cuanto a las medidas económicas reclamadas por el FA, y en particular respecto al ingreso básico de emergencia propuesto por la oposición política, el gobierno destaca otras medidas tomadas, como por ejemplo el subsidio adicional a los hogares comprendidos entre quienes reciben la Tarjeta Uruguay Social o la Asignación Familiar, bonos canasta, seguro de paro y subsidio para informales.

Por otra parte, Presidencia informa que “no está previsto” suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días como reclamaba el FA, ni tampoco un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias o instrumentar subsidios de alquiler.

En materia de empleo y seguridad social, y sobre la propuesta del FA de aumentar el mínimo del seguro de desempleo a medio salario mínimo nacional, el gobierno destaca que está trabajando en un decreto que aumentará el monto mínimo del seguro de desempleo.

En cambio, no está previsto otorgar licencia especial con goce de sueldo por seis semanas a aquellos trabajadores con comorbilidades, ni otorgar subsidio desde el primer día de cuarentena.

En el documento se destacan la instrumentación de préstamos, exoneración de IRAE e Impuesto al Patrimonio, y exoneración de aportes patronales dirigidos a las empresas y a sectores afectados por la crisis.

En materia de inversión pública y apoyo a la inversión privada, se menciona el adelanto de obras e inversiones en vivienda del presupuesto nacional para ejecutar en 2021 y que se acelerará “el inicio de obras bajo la modalidad PPP (público-privada) por un monto de mil millones, lo que representa un costo incremental de 1% del PBI”, aunque no hay previsiones presupuestales en este sentido. En materia de inversión pública, no se comprometen cifras.