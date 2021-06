No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El proyecto de ley para limitar terrenos forestales propuesto por Cabildo Abierto (CA) tiene media sanción, ya que fue aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2020, con los votos del Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente. Ahora falta que sea tratado en el Senado. Este jueves la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibió a Carlos María Uriarte, titular del ministerio homónimo, y el primer tema del orden del día era justamente el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal de CA.

Pero, para sorpresa del senador cabildante Guillermo Domenech, integrante de la comisión, el ministro se excusó de tratar el proyecto. Domenech contó a la diaria que Uriarte pidió postergar la consideración de la iniciativa porque en el ministerio “están haciendo unos estudios cartográficos de los suelos del Uruguay y quería que culminaran para poder hablar del tema”.

“Entonces, yo manifesté que me decepcionaba que se postergara la consideración de un tema que estimamos de mucha importancia y que está ya muy debatido, el proyecto de ley tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Además, hacía 15 días que estábamos esperando la presencia del ministro. Pero, obviamente, si el ministro no quiere hablar, no lo puedo obligar”, señaló Domenech.

El senador agregó que “evidentemente”, esto significa que se va a retrasar el tratamiento del proyecto, y no sabe por cuánto tiempo, porque a partir del 1º de julio hay otras personas citadas a la comisión para brindar su opinión sobre el tema.

Además, recordó que es “público y notorio” que tanto el Partido Colorado -el que integra Uriarte- como el Partido Nacional “no tienen interés en acompañar” el proyecto, y en CA lo saben “perfectamente bien”. De hecho, tiempo atrás el presidente, Luis Lacalle Pou, anunció que de aprobarse el mismo proyecto que salió de Diputados, lo vetaría.