Sergio El Zorro Escobar es un exlíder de una red de proxenetismo, lavado de dinero y explotación de menores. Este sábado El Telégrafo informó que la fundación A Ganar lo cesó de su puesto en el que trabajaba para la Intendencia de Paysandú, mediante un convenio entre ambas instituciones.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, dijo este martes en diálogo con el programa Mejor hablar, de M24, que reconoce “el error” de haberlo contratado, pero no por sus antecedentes, sino por el proceso en el que se incorporó a la comuna. “El error fue la forma en que se lo contrató, quizás desprovisto de una institucionalidad o convenio, por eso se dispuso el cese, para que en los próximos días estemos conveniando con organizaciones que se dedican a eso, lo que nos deja a nosotros fuera de la posible discrecionalidad, que es lo que admito como error, de contratar o no a gente y darle oportunidad en función de cómo se van presentando”.

Olivera insistió en que el error está en la forma y adelantó que se pondrán en marcha mecanismos para contratación de personas con antecedentes mediante convenios con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. “Sobre el proceso se nos hizo ver que hubiera sido mejor apelar a otra institucionalidad. Estamos subsanándolo para darle a la gente otra oportunidad”, comentó el jerarca, y agregó que, entre otras personas, fue Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, el que le marcó el error.

Por otra parte, reconoció que en la Intendencia de Paysandú ya trabajan varias personas con antecedentes: “No fue un error darle una oportunidad a este hombre u a otras personas que también están en la intendencia, [como] traficantes de armas, homicidas, hay otra gente que trabaja en la intendencia que está incluso cumpliendo condena, no es por ahí el error”, remarcó.

Con respecto a diversos rumores que circulaban sobre el puesto de Escobar, Olivera aclaró que se llegó a decir “que era director de Promoción Social, cosa que es mentira, se dijo que tenía un grado 10 en la intendencia, que es un grado de jerarquía, cosa que es mentira. Las personas que trabajan en la fundación no manejan; no era chofer, ni estaba en área social, ni nada por el estilo, trabajaba en recolección, podas, estaba en ese tema”, explicó.

Consultado sobre el rol que jugó Escobar en su campaña electoral, Olivera puntualizó que “el hombre dio una mano en su momento, sí, como le dio una mano al Frente Amplio, como él mismo dice haber estado reunido con [el expresidente José] Mujica, el hombre venía de otras manos cuando se dedicaba a otras cosas”. Además, el intendente agregó que él no tiene “un radar de los que dan una mano; me consta que el hombre adhirió a nuestra candidatura como 24.000 sanduceros, [aunque] no éramos ajenos a lo que el hombre supo ser”.