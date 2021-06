El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, dijo esta mañana que se está estudiando la posibilidad de que los clubes cannábicos implementen un sistema de delivery de marihuana para que sus socios no tengan que ir a buscar su cannabis y de esta forma no puedan ser identificados por la Policía.

En declaraciones al programa Así nos va de Radio Carve, Radío planteó que luego de que el Ministerio del Interior obtuvo el aval de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) para solicitar la ubicación de los clubes cannábicos registrados, se presentaron algunos cuestionamientos para resguardar el anonimato de sus miembros.

Si bien respaldó al Ircca, el dictamen de la Urcdp señalaba que “con el previo consentimiento del titular del dato o si se asegura su debida anonimización” se pueden otorgar esos datos.

En este sentido, Radío sostuvo que “en el caso de los autocultivadores no hay ninguna posibilidad de revelar el domicilio sin revelar la identidad de la persona”. Sin embargo, “en el caso de los clubes es distinto, porque los socios no viven en el club, y cuando uno revela la dirección del club, uno no necesariamente revela identidades”, acotó.

Radío explicó que “para retirar el cannabis, los socios tenían que concurrir al club y solo podían concurrir a un club los socios. Entonces, alcanzaba con pararse en la puerta, ver quién entraba y ya se sabía quiénes eran los socios; ahí teníamos un dilema”.

Por este motivo, surgió que “la posibilidad de resolverlo, y es lo que está a estudio ahora, era establecer algún sistema de delivery que implique que los socios no tengan que ir al club. En ese caso, yo creo que no tendríamos inconveniente en revelar la dirección del club”, dijo. Radío añadió que se debe “estudiar la viabilidad práctica y jurídica” y en eso está trabajando el Ircca actualmente.

El secretario general de la JND indicó también que este asunto fue planteado en una reunión con la Federación de Clubes Cannábicos y “no les pareció mala idea”.

Consultado sobre las irregularidades en procesos policiales y judiciales que la Coordinadora de Cannabis denunció en el Parlamento, Radío dijo que eso se mueve “por otro carril” y desde la JND no había nada que decir al respecto.

Más THC

En mayo, la junta directiva del Ircca aprobó la elaboración de una nueva variante de cannabis recreativo para vender en farmacias con 10% de THC, superior al 1% y 2% de las variantes Alfa y Beta que estaban a la venta. La nueva variante comenzará a venderse en 2022. En declaraciones a radio Carve, Radío dijo que es una “resolución muy positiva”, porque las ventas de cannabis en las farmacias habían bajado considerablemente.

“Nosotros tenemos más de 42.000 personas inscriptas para comprar en farmacias y no estaban comprando. Yo creo que con esto vamos a tratar de recuperar este mercado, que se pudo haber ido al tráfico ilícito o a otras formas de acceso del mercado regulado”, señaló.

Más adelante, explicó que cuando se refiere a “recuperar el mercado” quiere decir que “las personas que no compran en la farmacia porque no les gusta, no abandonan el consumo, sino que se pasan a otra forma de acceso. Lo que tenemos que lograr es que las personas usen cannabis dentro de las variantes que les ofrece el mercado regulado y no en el mercado negro”.

Consultado sobre si el Ircca o la JND hicieron algún tipo de estudio para llegar a esta conclusión, Radío afirmó que no tienen “proyección”. “Hasta ahora, esta es una intuición compartida que tenemos con los empresarios y de la casuística, que es que cada uno conoce gente que te hace estos relatos. Pero estudio de mercado no tenemos”, destacó.

“Hasta ahora”, continuó el secretario general de la JND, “todo lo manejamos desde la intuición. Lo que nos está pasando es que teníamos un problema de abastecimiento de las farmacias, al mismo tiempo no habilitábamos más farmacias porque no teníamos suficiente producto, y al mismo tiempo las empresas, con cierto grado de razón, se quejaban de que si no habilitábamos más farmacias no vendían más, estábamos en un círculo vicioso. Ahora decidimos salir de ese círculo pero sin estudios de mercado, salimos a requerir mayor producción a las empresas y a habilitar más farmacias”, concluyó.