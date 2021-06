Los números de contagios y fallecimientos por covid-19 en mayo no mostraron una mejoría respecto de abril, el mes que se había marcado como clave para frenar el avance de la pandemia. El quinto mes del año cerró con 1.660 muertes, un promedio de 53 por día, y una media de infectados en los últimos siete días de 3.817 personas –llegó a 3.900 este indicador en el peor momento de abril–. Así las cosas, el Frente Amplio (FA) criticó la visión optimista sobre la marcha de la pandemia que dio el asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli.

En este contexto, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria Generada por la Covid-19 del Senado se reunirá el miércoles a las 18.00 con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Óscar Andrade, coordinador de la bancada del Senado del FA y miembro de la comisión especial, dijo en una rueda de prensa que espera que sea una reunión que logre “encauzar iniciativas que permitan un acuerdo”.

Subrayó que “es el momento de que se logren acuerdos que permitan frenar una tragedia”, porque los últimos dos meses de la pandemia en Uruguay “han sido brutales” y la situación de la salud “está desbordada”. Sostuvo que es una realidad “a la que no nos podemos acostumbrar”, por lo tanto, se requieren esfuerzos “en dos direcciones”.

“Esfuerzos económicos para atender a los sectores de actividad que puedan restringir la movilidad, a los efectos de reducir la curva de contagios. En esos dos planos hemos señalado un conjunto de propuestas: desde licenciar a la población susceptible de comorbilidades, como reclamó el [Grupo Asesor Científico Honorario] GACH esta semana nuevamente, ya casi con desesperación, y lo habían hecho el Sindicato Médico y la [Federación Médica del Interior] FEMI; es decir, volver a marzo del año pasado”, indicó. Agregó que esto implica “un esfuerzo importante desde el Estado, que después ordena a la sociedad, para que durante tres o cuatro semanas hagamos un esfuerzo para evitar la muerte de cientos de uruguayos”.

Por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penadés, presidente de la comisión especial, dijo a la prensa que la reunión del miércoles es una iniciativa de Lacalle Pou, para “poder analizar y discutir las propuestas que han presentado todos los partidos políticos”. Agregó que “es un gesto muy bueno que el gobierno ha tenido” y que “reafirma la voluntad de diálogo que se ha tenido permanentemente con relación a estos temas”.

El plazo para el funcionamiento de la comisión especial termina la semana que viene. Penadés aclaró que de la reunión con el presidente “depende gran parte de lo que pueda pasar” con la comisión, porque “si hubiera acuerdos, y tienen necesidad de que se aprueben leyes, deben ser redactadas por las comisiones que ya existen, y no por la comisión especial”. Por último, dijo que lograr acuerdos sería “muy importante”.

Los dichos de Martinelli

Martinelli, exdirector general del Ministerio de Desarrollo Social y actual asesor del presidente Lacalle Pou, dio su visión sobre la gestión del gobierno en relación con la pandemia. En su opinión, “estamos a pocas semanas de un alto índice de la población con las dos vacunas y próximos a, si todo sale bien, conseguir la inmunidad de rebaño”. Esto contradice las declaraciones hechas la semana pasada por Rafael Radi, coordinador del GACH, quien matizó la posibilidad de llegar a este nivel de inmunización colectiva.

Entrevistado en Desayunos informales, de Canal 12, Martinelli aseguró en relación con la gestión de la situación sanitaria del país que tiene confianza “en el equipo técnico que está trabajando y tomando las decisiones; me parece que hay que conjugar un equilibrio entre una parte de la población que está muy golpeada por la pandemia, que necesita trabajar, y a la que evidentemente el cierre de actividades perjudica”.

El asesor presidencial afirmó que “el nivel de fallecidos ha estado estable” y “el nivel de los CTI también se ha estabilizado”. Para Martinelli, “si bien el número de contagios oscila entre 3.500 casos diarios, también es cierto que a medida que se aumente el nivel de vacuna y se logre la inmunidad, en algunos meses para adelante no va a ser necesario ir contando la cantidad de contagios”.

En esta línea, el asesor de Presidencia opinó: “Yo lo veo hacia adelante como una gripe; no se registra todos los meses cuando hay gripes, se les hace seguimiento a los fallecidos y a los ingresos al CTI. Creo que si continuamos con este alto nivel de vacunación y los resultados auspiciosos que se mostraron el otro día a nivel de las vacunas para impedir que las personas ingresen al CTI, creo que vamos por el buen camino, y ojalá logremos quebrar esa curva estable de fallecidos y logremos empezar a bajarla”.

Olesker: “Muy mala lectura de los datos”

Para el senador del FA Daniel Olesker, del Partido Socialista, el asesor presidencial hizo una “muy mala lectura de los datos” de la situación epidemiológica: “Decir que los datos son alentadores o auspiciosos porque bajamos un poquito los 500 y tantos lugares en CTI, o los 60 fallecidos a 50, es una equivocada valoración de cómo se mide una pandemia, que se mide por tendencia, y la tendencia es muy mala”, afirmó en diálogo con la diaria. El exministro de Desarrollo Social opinó que estamos “en un momento grave de la pandemia, no en un momento auspicioso”.

En cuanto a la afirmación de Martinelli de que ve al coronavirus “hacia adelante como una gripe”, Olesker apuntó que “eso es verdad, pero es verdad no ahora, y creo que no [lo será] por un tiempo”. En ese sentido, señaló que “todavía no tenemos certezas, no sólo de los plazos para conseguir la inmunidad de rebaño, sino tampoco de los efectos que esta tenga una vez conseguida”.

El senador frenteamplista opinó que “ponerle cara linda, optimista, a la situación actual, como lo fue en abril, es un error comunicacional y no tiene nada que ver con la etapa en la que estamos, y puede ser un contribuyente más al aumento de fallecidos”. También consideró que no ve en el gobierno “ninguna intención” de revertir el transcurso de la pandemia: “Más bien las declaraciones tienden a consolidar la idea de que como la vacunación va dando resultados hay que reducir las restricciones. Y eso en el corto plazo es muy malo”, afirmó.

En tanto, el senador opositor Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular (MPP), expresó que “no sorprenden para nada” las afirmaciones de Martinelli, dado que “es evidente la subestimación que hasta ahora han hecho [desde el gobierno] de la pandemia, y eso queda en evidencia si se analizan las pocas medidas que se adoptaron”. Por otra parte, opinó que sus declaraciones “resultan un verdadero insulto a las miles de víctimas que se ha cobrado esta enfermedad”.

Para el diputado Alfredo Fratti, actual presidente de la Cámara de Representantes, es necesario que se tomen nuevas medidas para frenar el avance de la pandemia. Consultado en una rueda de prensa, afirmó que se “resiste” a “escuchar [las cifras] todos los días como si fuera un parte de guerra, sabiendo que toda la comunidad científica está opinando otra cosa. Los políticos tenemos que hacer lo que nos corresponde; en este caso tenemos que darles más bolilla a los que entienden del tema, que son los médicos y los científicos”, opinó. A su entender, “ahora estamos en el camino equivocado”, y aunque no quiso atribuir intenciones a los gobernantes, señaló que el objetivo de “blindar” abril y mayo no tuvo éxito.

Mayo, el mes con más muertes

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que este lunes se diagnosticaron 3.046 casos nuevos de coronavirus y se realizaron 16.889 análisis, con lo cual la tasa de positividad fue de 18%.

Todos las zonas del país presentaron casos nuevos y se confirmaron 63 fallecimientos con diagnóstico de covid-19 en ocho de los 19 departamentos: 28 en Montevideo, 11 en Canelones, ocho en Salto, seis en Maldonado, cinco en Paysandú, dos en San José y Treinta y Tres, y uno en Artigas. Tenían entre 37 y 101 años.

Uruguay acumula 4.276 muertes por la enfermedad, de las cuales 1.660 fueron en mayo, superando las 1.642 de abril. Al lunes 36.654 personas tienen el virus, de las cuales, según el Sinae, 539 están siendo atendidas en CTI.

La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) indicó que son 564 los pacientes en cuidados intensivos, 19 menos que el domingo. Según la información de la SUMI, 77,6% de las camas de CTI están ocupadas, 54,3% con pacientes con coronavirus. Un gráfico que divulgó la sociedad médica muestra que en las últimas semanas no ha habido una caída en los ingresos al CTI –están en el mismo nivel que en la segunda mitad de abril y principios de mayo–, aunque sí ha disminuido el número de pacientes graves que terminan falleciendo.

Desde la declaración de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020, se registraron 294.503 casos positivos de covid-19, de los cuales 253.573 se recuperaron y 36.654 permanecen activos. De este último total, 16.354 están en Montevideo, 5.349 en Canelones, 2.220 en Salto, 2.161 en Maldonado, 1.547 en Paysandú, 1.385 en San José, 1.224 en Tacuarembó, 833 en Soriano, 773 en Artigas, 499 en Florida, 484 en Rivera, 521 en Cerro Largo, 517 en Río Negro, 429 en Rocha, 421 en Lavalleja, 321 en Durazno, 238 en Flores y 234 en Treinta y Tres.