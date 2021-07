La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, entregó el miércoles el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, un documento con más de 300 artículos que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda deberá analizar en 45 días, cuando pasará al Senado. Si bien el proyecto ingresará formalmente a la comisión el 7 de julio, y el lunes 12 se recibirá al equipo económico, los diputados de la oposición ya tuvieron un primer acercamiento al contenido y surgieron algunas críticas.

El diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir sostuvo que tras una primera lectura se confirma la política del gobierno de “no reconocer que no tenía recursos suficientes para atender la pandemia”. A su juicio, la Rendición de Cuentas era la oportunidad de “enmendar esos errores”, pero terminó siendo una “política de achique de las respuestas del Estado a la emergencia sanitaria”.

Para Valdomir, la decisión de volcar los recursos que el Instituto Nacional de Colonización (INC) destina a la compra de tierras –unos 20 millones de dólares– al fideicomiso creado en la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para erradicar los asentamientos muestra “la lógica” que subyace a toda la Rendición de Cuentas. “Hay una disputa enorme entre diferentes unidades ejecutoras para aplicar políticas públicas. En este punto concreto lo que va a terminar pasando es que se le va a sacar a Colonización y ningún reasentamiento va a terminar siendo cuantitativamente significativo, porque no movés la aguja desde ningún punto de vista con ese monto”, opinó.

Para el diputado Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, este “retroceso” en la política de colonización “no es aislado”, sino que tiene como antecedente los cambios dispuestos en la ley de urgente consideración (LUC), en la que se estableció que un colono no tiene la obligación de vivir en el predio ni trabajarlo directamente y se desafectó del instituto una porción de las tierras. “Regularizar asentamientos está bárbaro, es una política absolutamente compartible. Debilitar la política de colonización es problemático”, consideró Olmos. En su opinión, esta medida se contradice con el “supuesto discurso de compromiso con el interior que tiene especialmente el Partido Nacional”.

Por otra parte, entre las “áreas de preocupación” surgidas de una primera lectura, Olmos identificó que no se incluye “nada específico en torno a la reactivación económica; no hay un plan de obra pública ni nada en ese sentido que pueda contribuir a revertir la caída del producto. Hay una estimación de crecimiento que sigue siendo optimista, pero no sabemos muy bien en qué se basa”, apuntó. Sobre esto ironizó en su cuenta de Twitter: “Che, tengo una versión recortada de la rendición de cuentas. No encuentro el capítulo de las medidas para la reactivación económica. ¿O será la completa?”, escribió.

La diputada del MPP Lilián Galán dijo tener dudas sobre la “legalidad” de los cambios previstos en los recursos de Colonización. “Nos queda la duda de si es legal que el dinero que se usaba por la Ley de Colonización pueda tener otro destino si no es cambiando la ley”, apuntó.

Galán coincidió con Valdomir en que la Rendición de Cuentas confirmó lo que advirtió el Frente Amplio el año pasado: “Dijimos que fuimos los peores de la clase en inversión en la pandemia, de acuerdo a los datos que traía la Cepal [Comisión Económica para América Latina y el Caribe], y el gobierno salió a pedir explicaciones. Sin embargo, ahora aparecen los cuadros donde se señala que la inversión en porcentaje del producto interno bruto fue de 1,1%”, resaltó.

Por otro lado, destacó que “no existe articulado para la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]”, que “quedará con la plata que tenía asignada en el Presupuesto”. También señaló que el desarrollo de las carreras universitarias se verá afectado, tal como lo advirtió la propia Universidad de la República (Udelar). “La Udelar está diciendo que si no hay aumento en esta Rendición de Cuentas peligran 41 carreras. Eso nos parece bastante grave”, reflexionó. Asimismo, indicó que ve con preocupación las modificaciones en materia de combustibles, que podrían implicar incumplimientos a tratados internacionales para combatir el cambio climático y la reducción de CO2, al determinar la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel que tiene Ancap actualmente.

Disminución de los gastos de la administración

En la Rendición de Cuentas el Ejecutivo anunció que los gastos de la administración se contrajeron 5,8% en 2020 respecto de 2019. Según se detalló, las remuneraciones disminuyeron 1,5%, los gastos de funcionamiento 5% y las inversiones 17,8% en relación al mismo período. Esto responde a la implementación del Decreto 90/020, que determinó la disminución de 15% de la ejecución presupuestal de las instituciones públicas.

Según se establece en el proyecto, los gastos de los organismos también disminuyeron “y lo hicieron a un ritmo de 3,5% real respecto del año 2019. Este decrecimiento es explicado por todos los componentes del gasto: remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversión”.

Fuente: Rendición de Cuentas 2020.

Para Valdomir, el Poder Ejecutivo sostiene que se recortaron gastos “superfluos” o “innecesarios”, pero “cuando hacés la lectura fina ves que se discontinúan programas y líneas de atención a la población. Hay un recorte indiscriminado que es distinto a hablar de ahorro. Lo que se vende como ahorro es un recorte, en un momento que las demandas en todos los órdenes aumentaron”.