El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Frisch, dijo a la diaria que la quita de fondos que definió el gobierno para el Instituto Nacional de Colonización (INC) es “algo muy sensible” y que “preocupa” a los tamberos. “Tenemos mucho productor colono y mucho nuevo productor que quiere llegar y a veces tiene todos los recursos menos la tierra”, apuntó.

En el inciso referido al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la Rendición de Cuentas que ingresó el miércoles al Parlamento dispone la creación del “Fideicomiso Integración Social y Urbana”, que “tendrá como objeto el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico”.

El fideicomiso se financiará con todo lo recaudado por el impuesto adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales, dinero que hoy se destina al INC, y con la sobretasa del impuesto al patrimonio, que va a Rentas Generales. Además, en la redacción se aclara que “el Poder Ejecutivo también podrá disponer otros eventuales nuevos aportes” al fideicomiso.

Frisch dijo que el INC es una herramienta “muy importante” para el sector, y que el debilitamiento financiero de la oficina “hace que capaz se vea limitado algún productor en adquirir tierras”. Además, dijo que el INC “es una manera de darles vivienda” a los productores y “radicarlos en el medio rural”. Frisch expresó que tal vez este movimiento de fondos signifique “coartar la posibilidad de trabajar” para algunos, y finalmente aclaró: “Más de un tercio de los productores de leche son colonos”.

Fucvam criticó la propuesta del gobierno

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) emitió un comunicado que se titula “Pobres contra pobres y migajas”, acerca de la decisión del gobierno de crear un fideicomiso que incluye fondos del INC para regularizar y relocalizar asentamientos. “A Fucvam le es muy sentida la problemática de miles de orientales que viven en los asentamientos irregulares y entendemos que es fundamental resolverlo”, se aclara en el comunicado. No obstante, se indica que no es “de esta forma” que podría mejorar la situación, ya que este fideicomiso sería “desvestir un santo para mal vestir a otro”.

“Con los aproximadamente 20 millones que se le quitan al Instituto de Colonización, con los perjuicios que ello le generará a dicho organismo, no se puede ni pensar con esa cifra en resolver el tema de los asentamientos irregulares”, apunta Fucvam. En este sentido, la organización expresó que “se sigue insistiendo en recortes al Estado y siguen intactas las grandes fortunas del país”.

Fucvam pide que vaya “a la vivienda lo que es de la vivienda y a los colonos lo que es de los colonos”, y expresa que “para poder resolver el problema habitacional del país, que hoy ronda en las 70.000 unidades habitacionales, hay que reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda y afectar al capital”. “No se puede permitir la guerra de pobres contra pobres”, cuestiona Fucvam en otro tramo de la declaración.