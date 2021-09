La diputada de Cabildo Abierto (CA) Inés Monzillo mantuvo un cruce por redes sociales con el secretario general para la Diversidad del Partido Nacional (PN), Federico Bianchi, a raíz de un video que lanzó la fuerza política por el mes de la diversidad.

“La señora tuvo la osadía de descargar el video y subirlo en su cuenta de Twitter criticándolo y haciendo comentarios homofóbicos”, contó a la diaria Bianchi. El 5 de setiembre, Monzillo compartió el video y escribió: “¿Cuándo es el mes de los heterosexuales? ¡Los heterosexuales nos sentimos discriminados! ¿Somos nosotros los homofóbicos?”.

Bue..Setiembre es el mes de la Primavera.

Porque no podemos trabajar todos unidos sin separar por gusto sexual? Porque necesitan un día y hasta un mes entero?

Cuando es el mes de los heterosexuales?

Los heterosexuales nos sentimos discriminados!

Somos nosotros los homofóbicos? pic.twitter.com/IleQvULxp8 — Inés Monzillo (@ines_monzillo) September 5, 2021

El dirigente nacionalista le escribió a Monzillo por interno y le pidió que, “por cortesía”, así como desde su fuerza política no se opinaba “sobre las decisiones orgánicas o la estructura interna de Cabildo Abierto”, le pedía que “respetararan” la del PN y “actuaran en consecuencia”. Ante el mensaje, Monzillo le respondió: “No por pertenecer a un partido político, menos a una coalición, me hace perder mi libertad de expresión. Lo que está mal, no me importa de donde venga está mal, lo que está bien, venga de donde venga, está bien. Si tienen necesidad de sumarse al circo de la diversidad, bien por ustedes. Para mí es solo un circo patético. Y tenemos, lamentablemente una vicepresidente VERGONZOSA. Saludos”.

A su pedido pic.twitter.com/aQ9nKWPNfr — Inés Monzillo (@ines_monzillo) September 22, 2021

Ante esta respuesta de Monzillo, Bianchi le respondió que “vergonzoso fue tener que pedir la renuncia de un cabildante porque intentó acomodar a la mitad de su partido en ASSE, y sin embargo nosotros mantuvimos el respetuoso silencio que se le debe a un socio”. Asimismo, le dijo que antes de hablar de Beatriz Argimón, “lávese la boca” y manifestó que a la diputada le faltaba “recorrer mucho en política para opinar sobre el Partido Nacional y sus autoridades” y que le respondería públicamente en relación a la “ignorancia y homofobia” que manifestaba en su cuenta de Twitter.

El secretario general para la Diversidad del PN dijo a la diaria que en consonancia con los dichos de Luis Lacalle Pou, “al ser los socios mayoritarios tenemos una responsabilidad extra hacia los demás, entonces nos tenemos que manejar siempre con mucho”, y en ese sentido se comunicó con la diputada. “En realidad a mí lo que más me molestó no fue la homofobia de la señora, porque la homofobia es ignorancia y ella no tiene la culpa de ser ignorante”, el tema es que “no puede ser diputada de una coalición de gobierno, robar material, criticarlo y encima meterse con las actividades que decida realizar ese partido, por más homofóbica que sea”. También cuestionó que criticara a la vicepresidenta de la República, que “para la comunidad LGBT y en particular para los blancos, es nuestro principal respaldo, a quien acudimos cuando tenemos un problema grave”.

Por su parte, Monzillo dijo a la diaria que Argimón no la representa en varios sentidos: “Yo considero que la vicepresidenta en el tema feminismo no me representa. A mí el feminismo no me representa y ella es feminista y con el tema este de la diversidad tampoco me considero representada. En otros ámbitos quizás sí esté representada por ella, pero en estos ámbitos no me representa. No estoy de acuerdo ni en la paridad que se está pidiendo ahora en el Parlamento, ni en las cuotas de género, ni en todas estas cosas que maneja la vicepresidenta”, manifestó.

El cruce continuó públicamente, ya que la diputada de CA compartió la conversación con Bianchi en la red social y escribió: “Festeje el mes de la diversidad tranquilo. Pero busque igualdad y no ser superior a nadie por ‘género’”. Luego, en un hilo, manifestó que si su partido creaba una Comisión de la Diversidad “seguro” iba a ser “la primera en criticarlo” e irse del partido. “Son ustedes quienes generan la división y discriminación”, sostuvo.

En otros tuits, manifestó: “A todos los que apoyan la marcha de la diversidad y me escriben por privado insultando, les pido lo hagan público. Nadie los discrimina por su ‘género’ sino por su falta de respeto constante a los heterosexuales. Si quieren ser respetados, empiecen por respetar”.

Y no van a necsitar tanto circo. Ustedes son quienes se discriminan con baja autoestima que se sienten digerentes. Para mi son uno más. No necesitan tratos especiales.

Los insultos que sean públicos. — Inés Monzillo (@ines_monzillo) September 22, 2021

Ayer, Bianchi manifestó en su cuenta de Twitter que hace unos días había intentado “dialogar con una persona sobre lo inoportuno que es abrir fuego cruzado entre los socios de la coalición”. Sin embargo, agregó que “no sabía que hablaba con alguien que justifica femicidas, destila homofobia y mala educación en cada intercambio. Doy por concluido el tema”.

Monzillo, en tanto, adelantó que no va a “aceptar cosas que están mal” a pesar de estar en la coalición de gobierno: “Yo entré en política ahora, en esta Legislatura, y no acepto ser lo políticamente correcto y aceptar cosas que estén mal nada más por estar debajo de una bandera o por querer asegurarme un voto o un cargo. Me parece que está mal el mes de la diversidad y me parece que seguimos dividiendo en lugar de juntar a las personas”.