No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A dos semanas de que venza el plazo constitucional para votar el proyecto de Rendición de Cuentas, el presidente Luis Lacalle Pou decidió tomar las riendas de la negociación interna de su partido para que se apruebe el Fideicomiso Integración Social y Urbana, que buscará regularizar los asentamientos y sería financiado con reasignaciones de recursos que hasta el momento se destinan al Instituto Nacional de Colonización (INC).

Dentro del Partido Nacional (PN), los senadores Sergio Botana, Carlos Camy y Jorge Gandini no apoyan la iniciativa tal como está, y el presidente ya expresó –incluso, públicamente– que la única manera de conseguir recursos para el fideicomiso es por la vía que presentó el Poder Ejecutivo en el proyecto. Así las cosas, según supo la diaria por fuentes nacionalistas, Lacalle Pou citó a sus tres senadores discordantes a una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, para tratar de convencerlos de que voten la propuesta –en principio, el encuentro sería el lunes–.

En tanto, el senador del PN Sebastián da Silva, si bien piensa votar la iniciativa tal como está, insiste con que se debe hacer una auditoría en el INC y en paralelo se deben “generar certezas” a los aspirantes a colonos de que “van a tener chance de tener un pedazo de campo”, señaló a la diaria. “Mi misión es demostrar que Colonización tiene larga vida administrando bien un patrimonio de 1.500 millones de dólares en tierras, que es lo que tiene”, subrayó.

Da Silva sostuvo que “el paradigma del mal gasto” del INC durante los gobiernos del Frente Amplio es la colonia Encarnación Benítez, en Soriano, que son “1.250 hectáreas en Cololó, los mejores campos del país y del mundo, en los que estos magos pretendieron generar un tambo colectivo, en donde personas de diferentes orígenes estaban obligadas a ordeñar en forma simultánea”. “El resultado fue que de siete familias hoy quedan una o dos; el resto se fue para no tener que padecer esa barbaridad. Son revolucionarios con plata ajena”, finalizó.

Como todavía no hay una postura unánime dentro del PN, se complicó la posibilidad de llegar a un acuerdo en la coalición, que el viernes tendrá una primera reunión entre sus senadores para empezar a trabajar el tema. En tanto, en filas del Partido Colorado (PC), el senador Pablo Lanz señaló a la diaria que en su sector (Ciudadanos) tienen la postura de “plantear una alternativa” a la redacción tal como vino de la Cámara de Diputados, para tener “advertencias sobre los recursos del INC”.

Lanz sostuvo que en el INC hay que hacer una “reestructura general plena”, hasta el punto de que “hay que hacerlo nuevo”, no solamente en su funcionamiento sino también “en sus capacidades, su estructura orgánica y sus cometidos”. Si bien esto sigue la línea de lo que plantea el nacionalista Da Silva, Lanz subrayó que el PC dejó “constancia” de su propuesta en actas en el INC, con sus dos directores (Guido Machado y José Amy), mientras que el PN “no lo ha hecho”.

“Hemos hecho 21 propuestas y constan en actas en el INC desde febrero de 2020. Ha sido el PC el que ha insistido con las auditorías, de punto cero, que sería una auditoría general y no por la Auditoría Interna [de la Nación] sino una auditoría externa, que profundice. También que se realice una reestructura escalafonaria y funcional. También que se utilice la herramienta de colonización como incentivo para las distintas colonias, premiando a los que tienen buenos sistemas productivos. Estas propuestas cambiarían en esencia el funcionamiento del INC”, sostuvo.

Por último, en filas de Cabildo Abierto (CA) siguen con la postura de no votar la iniciativa tal como vino de Diputados, confirmó a la diaria el senador Guillermo Domenech. Según supo este medio por fuentes del oficialismo, este miércoles el senador nacionalista Gustavo Penadés se reunió con el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, por este tema, pero recién empezaron a conversarlo y aún no hay novedades.

Por otro lado, Domenech señaló que su partido insiste con la propuesta de que en el proyecto de Rendición de Cuentas se incluya la habilitación para que cableoperadores brinden internet. Agregó que también están analizando la posibilidad de que se pueda obtener fondos complementarios para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, específicamente, 40 millones de pesos “para diversos rubros, sobre todo, para sueldos”.