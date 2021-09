El presidente Luis Lacalle Pou estuvo en la mañana del jueves en Treinta y Tres en la inauguración de la cementera Cielo Azul. La empresa, que comenzó las obras hace tres años, registra una inversión de 140 millones de dólares y va a emplear a 200 trabajadores de forma directa y a otros 200 de forma indirecta. Lacalle Pou enfatizó la “institucionalidad del país”, que hace que se destaque para la inversión a largo plazo.

Consultado sobre la preocupación de los trabajadores de Ancap sobre cómo estas nueva planta u otras que se puedan abrir a futuro afecta el área de pórtland de la empresa estatal, Lacalle Pou respondió que es necesario “modernizar Ancap” y para eso hay que “asociarlo” con otras empresas privadas, y adelantó que “hacia allí vamos”. En este sentido aseguró que el ministro de Industria, Energía y Minería está trabajando en el tema y se presentarán novedades de posibles socios cuando las negociaciones estén consolidadas.

Por otra parte, Lacalle Pou volvió a defender el artículo de la Rendición de Cuentas que se discute en el Senado que busca sacarle recursos al Instituto Nacional de Colonización (INC) para crear el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” para la regularización y relocalización de asentamientos. Aseguró que el rol del INC continuará siendo “fundamental en nuestro país”, pero tiene “recursos suficientes para el funcionamiento y para comprar campos”. A la opinión contraria de la oposición se sumaron voces críticas de Cabildo Abierto y de senadores nacionalistas como Sergio Botana, que anunciaron que no acompañarían el articulado en el Senado.

Además, Lacalle Pou señaló que el INC tiene “casi 30.000 hectáreas que no fueron entregadas” y apuntó a que los objetivos del instituto sean “que la gente que viva en el campo no se quede sin extensión, sino extender los predios para que puedan seguir ahí” los colonos y las futuras generaciones.

“La discusión hoy no es que deje de funcionar Colonización, esto se habló con toda la coalición, lo firmaron todos los ministros de la coalición y se votó en Diputados”, recordó el presidente, y agregó: “Este es el fondo para tener un avance en el tema de los asentamientos. El que no lo vota, sea del partido que sea, sepa que no hay fondos para los más vulnerables, no se puede estar en la misa y la procesión”. Sin embargo, aseguró que esto no es un problema mayor para la viabilidad de la coalición: “Los socios discuten y subsisten”.

Ante la consulta de si no hay alternativas para los asentamientos, el presidente se limitó a decir: “Este es el planteo que hacemos y es como llega al Senado”.

En otro orden de cosas, el presidente fue consultado sobre si hará campaña para defender la ley de urgente consideración en un posible referéndum para derogar 135 de sus artículos y el mandatario respondió que sí: “Donde vaya en el país voy a decir que es una buena ley”. Pidió a los contrincantes que enuncien “críticas ciertas sobre en qué ha empeorado” el país en el año y medio de vigencia de la ley.

Según afirmó, hay registros en materia de seguridad que demuestran una mejoría y “la LUC tiene algo que ver”. Con respecto a la educación, preguntó: “¿Alguien cree en Uruguay que la educación estaba pasando por un buen momento? ¿La idea cuál es, quedarse quieto? La coalición llegó con ese planteo de cambiar la gobernanza de la educación y lo mantenemos”.

Adelantó que más allá de que los partidos políticos hayan iniciado la campaña de cara al referéndum, desde el Poder Ejecutivo esperará “las formalidades” en relación a que la Corte Electoral comunique que habrá votación. “Me parece una buena cosa que vayan conversando con la ciudadanía; si nosotros pudiéramos discutir todos los artículos de la LUC sería muy bueno, no sé si la gente tiene tiempo, y algunos no quieren”, opinó, y agregó que entiende correcto que se vea “como una especie de plebiscito” al gobierno, porque la ciudadanía tiene derecho a cuestionar.