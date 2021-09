No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El intendente de Lavalleja, el nacionalista Mario García, autorizó el 18 de diciembre de 2020 una compensación de 72.300 pesos mensuales para su hermano, Ariel García, que había sido contratado como peón en la anterior administración y ahora es coordinador de Juntas, es decir que se encarga del contacto con las comunidades del interior del departamento. La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) decidió llamar a sala al intendente para que explique la nueva designación y el pago de la compensación a un familiar directo.

A pesar de que se necesitaban 11 votos para efectivizar el llamado a sala se obtuvieron 13, ya que votaron a favor del llamado los siete ediles del FA, los tres ediles colorados y tres ediles nacionalistas, entre los que se encuentra la exintendenta Adriana Peña.

Según afirmó el edil del FA Mauro Álvarez este jueves a la emisora M24, hizo un pedido de informes y un pedido de acceso a la información para obtener todas las resoluciones del gobierno de García, y las obtuvo el lunes, porque a pesar de que deberían ser públicas, no están disponibles en la página web. Fue en ese pedido que se corroboró el ascenso del hermano del intendente y el pago de la compensación “por eficiencia”.

Sobre el cargo original del hermano del intendente, el edil comentó que espera la respuesta a un pedido de informes que solicitó por una resolución que hizo la exintendenta Adriana Peña, donde lo incorporaba a través de una “designación directa”. La compensación “por eficiencia” se cobra por encima de su cargo dentro del escalafón de obreros y oficio E, subescalafón de obreros y oficio peón E 11, que asciende a 36.392 pesos.

Según informa este viernes el medio local Primera Página, Ariel García ingresó a trabajar allí junto a otras personas el 11 de noviembre de 2020, por designación directa, y su hermano Mario García asumió el cargo de intendente pocos días después, el 27 de noviembre.

La directora de Jurídica de la intendencia, Laura Nahabetian, aseguró a Primera Página y a El Observador que a Ariel García se le asignaron funciones vinculadas con el interior del departamento, porque fue uno de los reclamos de los vecinos durante la campaña. “En la medida en que Ariel García es un conocedor del territorio del departamento de Lavalleja y tiene muchos vínculos con distintas localidades, el señor intendente decidió otorgarle funciones vinculadas con, precisamente, esa vinculación”, dijo al medio local.

Asimismo, aclaró que la contratación no se hizo entre hermanos, sino con la administración anterior. “Lo único que hizo el señor intendente fue asignarle funciones distintas al cargo. Eso es perfectamente posible para cualquier jerarca en el marco de su actividad, con su hermano o con cualquier otro funcionario. La prohibición que existe es que no puede reportar directamente cuando hay un vínculo de consanguinidad. No es el caso en esta situación: el señor García tiene más de un jefe intermedio”, aclaró.

“Es un funcionario como cualquier otro, que da la casualidad que es el hermano del intendente y que cumple determinadas funciones adecuadamente”, dijo la directora de Jurídica, y agregó que la compensación es lo que corresponde en tanto está desarrollando tareas por fuera de sus competencias originales. “No es que el intendente García, por ser su hermano el que cumple esa función, le paga esa compensación. No, le tocó a Ariel García como le podría haber tocado a cualquier otro funcionario que hubiera sido designado en su lugar”, comentó.