Fernando Pereira, Ivonne Passada y Gonzalo Civila son los candidatos elegidos por el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) del sábado para suceder a Javier Miranda en la presidencia de la fuerza política. Pereira obtuvo 138 votos, Passada, 79 y Civila, 63. Las otras dos precandidatas, Carmen Beramendi y Beatriz Ramírez, sumaron 39 y siete votos, respectivamente, y quedaron fuera de la terna que el 2 de octubre el Congreso del FA tendrá que ratificar para que compita en las elecciones del 5 de diciembre.

Mientras que el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista (PCU) votaron solamente a Pereira –con 18 y siete votos, respectivamente–, la mayoría de los sectores representados en el Plenario votaron a más de un candidato –cada integrante del Plenario podía elegir hasta tres–. Así, los diez representantes del Partido Socialista (PS) votaron a Passada y Civila –secretario general del PS–, mientras que Casa Grande dio sus cuatro votos a Civila, Beramendi y Ramírez. En tanto, los sectores del ala seregnista, como Asamblea Uruguay (AU), la Vertiente Artiguista (VA), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Progresista, respaldaron a la dupla Pereira-Passada –salvo el caso del PDC, que además votó a Civila–.

En total, de los 84 representantes de los 25 sectores, Pereira obtuvo 66 votos, Passada, 41, Civila, 31, Ramírez, cinco y Beramendi, cuatro.

En cuanto a las coordinadoras de bases de Montevideo, todas excepto dos, que no votaron (N y O), apoyaron la candidatura de Pereira. La mayoría lo votaron exclusivamente a él, pero algunas acompañaron otras candidaturas. Passada obtuvo los votos de las coordinadoras B, E, H, K y M; Civila, de las coordinadoras B, C, H, I, K, L y M; Beramendi, de las coordinadoras C, E, F, I, K, L y Ñ; y Ramírez de ninguna.

Así, Pereira se quedó con 34 votos de las bases, mientras que Passada, Civila y Beramendi cosecharon 11, 14 y diez, respectivamente.

Las bases del interior también apoyaron todas a Pereira, salvo Florida, que se abstuvo de votar, y totalizó 36 votos; Passada consiguió adhesiones de Artigas, Salto, Río Negro, Soriano, San José, Maldonado, Canelones, Durazno, Rocha, Cerro Largo, Lavalleja, Tacuarembó, Rivera y Treinta y Tres, con un total de 27 votos; Civila, 18 votos, de las departamentales de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Canelones, Durazno, Flores, Tacuarembó y Treinta y Tres; Beramendi, 25 votos, de las bases de Artigas, Salto, Paysandú, Colonia, San José, Maldonado, Canelones, Flores, Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres, mientras que Ramírez obtuvo dos adhesiones: una de Salto y una de Canelones.

Desde el exterior (Argentina), los dos votos fueron para Pereira.

Terna “plural en género y en perfiles”

“Fue un Plenario muy positivo. Transcurrió con mucha naturalidad, sin problemas; fluido. Supuso mucho tiempo de trabajo, acuerdos y demás, pero creo que terminó siendo una buena propuesta”, consideró el senador de AU y exvicepresidente del FA José Carlos Mahía, en diálogo con la diaria. Mahía calificó a la terna ganadora como “bastante plural en género, en generaciones y en perfiles”, y opinó que son “buenas opciones para que los frenteamplistas decidan” en diciembre.

El senador, que suple al exministro de Economía Danilo Astori en la cámara alta, aseguró que, pese a la coincidencia, no hubo un acuerdo entre los sectores seregnistas sobre a qué candidata mujer respaldarían para pasar al Congreso, pero sí “se conversó para saber a quién votaba cada uno” y “todos los seregnistas coincidimos en que Ivonne era la mejor propuesta”, dijo. También aclaró que el candidato de AU es Pereira. “Entendimos que había que habilitar con el voto a una compañera, y entendimos que dentro de las compañeras quien tenía mejor perfil era Ivonne. Nuestro candidato es Fernando Pereira, pero sabíamos que al menos una mujer iba a competir dentro de la terna y nosotros creíamos que Ivonne era la mejor indicada”, sostuvo Mahía.

En la misma línea, el representante de la VA en el Secretariado Ejecutivo del FA, Marcelo Melo, consideró que Pereira –que integra ese sector desde 1996– “es el más indicado para ejercer la presidencia del FA” y resaltó que “ha recogido un apoyo muy importante de sectores que quedó demostrado en la votación; la mayoría de las coordinadoras y las departamentales lo apoyaron”. En cuanto al apoyo a Passada, afirmó que para el sector era “importante dar una señal con el voto a una compañera”, y en ese sentido se eligió a Passada por ser “una compañera con trayectoria, que fue vicepresidenta del FA”. Melo también señaló que “se coincidió en [elegir a] la compañera” con los otros sectores seregnistas, “pero no fue una decisión tomada en conjunto”.

Referéndum contra la LUC como centro

En el discurso final, después de que fueran ratificados como candidatos, Pereira dijo que el debate entre ellos será con “fraternidad” y en contra del oficialismo que votó la ley de urgente consideración (LUC). “El FA nació para cambiar la sociedad y lo está haciendo”, aseguró, y dijo que lo hace cuando se genera “ese cariño y ese amor” en cada una de las ollas populares, en las que “seguro hay militantes del FA”, afirmó. La candidatura de Pereira fue impulsada por el PCU, el MPP, VA, El Abrazo, Nuevo Espacio, AU, Fuerza Renovadora, PDC y Plataforma.

Pereira manifestó que hay que animar a la fuerza de izquierda a escuchar otras voces, como por ejemplo la de las personas que participaron en la Marcha por la Diversidad del viernes. Aseguró que son los mismos jóvenes del no a la baja de la edad de imputabilidad los que ahora luchan por eliminar la desigualdad de género, “los que nos están cambiando la masculinidad”. “A eso nos comprometemos, nadie puede creer que los cambios los va a hacer un presidente, se hacen desde las bases, donde está el pueblo”, dijo el dirigente sindical, que solicitó licencia como presidente del PIT-CNT.

Por su parte, Civila expresó que uno de sus principales compromisos es “revertir la realidad de desigualdad, pobreza e injusticia”, generada por lo que consideró “un gobierno de ricos y para ricos”. “Necesitamos un FA más audaz”, porque “nos han ganado voces conservadoras”, opinó el diputado, y sostuvo que las políticas antipopulares se discuten con movilización. La candidatura de Civila fue promovida por el PS, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, La Amplia y Congreso Frenteamplista.

Passada, en tanto, dijo que buscar acuerdos no quiere decir que no existan diferencias y consideró que “eso es lo que fortalece la fuerza política”. A sus compañeras mujeres les dijo que han dado un camino con avances, “no quizá los que esperamos, pero fruto del esfuerzo” de trabajar en forma democrática entre hombre y mujeres. “En nuestra estructura a la igualdad hay que darle oportunidad y eso se tiene que fortalecer”, afirmó.

Passada, cuya candidatura fue apoyada por la Comisión de Género del FA de Maldonado, coincidió en que la campaña por la presidencia del FA tiene que tener una mirada de equilibrio con el interior, con la campaña por el referéndum contra la LUC como referencia.