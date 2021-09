No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde el lunes el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se encuentra en Brasil con una agenda cargada de reuniones con distintos referentes políticos del vecino país. Invitado a participar en una actividad académica sobre geopolítica del Instituto General Villas Bôas, este jueves Manini Ríos aprovechó la oportunidad para reunirse con el vicepresidente de Brasil, el también exmilitar Hamilton Mourão, así como con el senador de Rio Grande do Sul Luis Carlos Heinze y con el embajador uruguayo en Brasilia, Guillermo Vallés.

Luego de reunirse con Heinze, Manini dijo que conversaron principalmente sobre “la interconexión, la estructura común necesaria para favorecer el comercio y el transporte entre ambos países”.

“Para un país como Uruguay, es realmente muy importante hablar en clave de integración con nuestro vecino Brasil. Como ya explicó el senador [en referencia a Heinze], son importantes los avances que tiene en estos momentos -reales, ya no son sólo teóricos- la hidrovía de las lagunas, que unirá la región este del Uruguay, de Treinta y Tres y Cerro Largo, y también la producción de Tacuarembó, Rivera y Rocha, con mucho más facilidad hacia el puerto de Rio Grande, Porto Alegre y el centro del estado de Rio Grande do Sul”, dijo Manini en un video difundido por CA.

Destacó que “ya hay avances significativos en cuanto a la concreción de esa hidrovía” y eso es “una muy buena noticia”. Recordó que la iniciativa fue anunciada hace 60 años por João Goulart y Eduardo Víctor Haedo, por entonces presidentes de Brasil y Uruguay, respectivamente, y que “debido a distintas circunstancias, como tantas otras ideas, se fue postergando en el tiempo”.

Manini subrayó que “el espíritu” que encontró en el país vecino es “integracionista” y que “sólo puede traer beneficios para nuestros países, que están llamados a trabajar en clave de unidad y de complementación para mejorar las condiciones del comercio, que cada vez tiene reglas más duras en el concierto internacional y que requiere esta unidad entre todos nosotros para el desarrollo de nuestros países”.

“Cuál sería la actitud de Brasil”

En la tarde del jueves algunos legisladores cabildantes asistieron a la plaza Independencia donde integrantes de la juventud de CA colocaron una ofrenda floral en el monumento a José Artigas, por el aniversario de su muerte. Entre los presentes estaba el senador Guillermo Domenech, que fue consultado por la diaria sobre el viaje de Manini Ríos a Brasil. Subrayó que se entrevistó con el vicepresidente, con quien tiene “amistad personal, por razones de orden profesional”.

Sobre la agenda de las reuniones, Domench sostuvo que “es muy importante conocer de primera mano qué piensan los gobernantes del TLC con China”, de la relación de Brasil entre Uruguay y la de ambos países con el Mercosur. También mencionó como temas el “estimular las hidrovías, sobre todo la de la laguna Merín, que es más factible y más próxima”.

En cuanto al posible TLC con China, Domenech dijo que “era un tema ineludible”, sobre todo para ver “cuál sería la actitud de Brasil si eso se concretara”, porque “por ahora el TLC es nada más que un título”, ya que no se sabe “el contenido”. “Nosotros creemos que cualquier tratado de libre comercio no puede ir en desmedro del Mercosur. Porque la inserción geopolítica de Uruguay no la podemos alterar, y Brasil y Argentina, a pesar de las situaciones que coyunturalmente puedan pasar, son una presencia permanente en la economía de Uruguay, en la realidad del relacionamiento internacional del país, y tenemos que estimular todo lo que sea un buen relacionamiento con los vecinos”, finalizó.

“La necesidad de preservar el buen relacionamiento”

Este jueves Manini Ríos brindó declaraciones al programa Así nos va, de Radio Carve, sobre el posible TLC con China y confirmó que el tema “por supuesto” que estuvo presente en el intercambio con el vicepresidente de Brasil. Señaló que su partido apoya el acuerdo, “en la medida en que signifique mayores oportunidades y mejores precios para el trabajo nacional”, pero “haciendo especial hincapié en la necesidad de una buena negociación”. “A su vez, también hablamos de la necesidad de preservar el buen relacionamiento con nuestros vecinos y socios en el Mercosur, porque, en definitiva, tenemos una tremenda dependencia y necesidad de complementación con ellos”, agregó.

Manini dijo que tiene una “impresión favorable a que Uruguay dé los pasos necesarios” para un acuerdo con China, pero esos detalles los conversará luego con las autoridades uruguayas, en particular con el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo. “Todo va a ser también según cómo se negocie, porque el tratado se puede hacer con muchas diferencias, según donde se pongan los énfasis, qué sectores se tengan en cuenta, etcétera. Habrá que tener mucho cuidado para que esto sea en definitiva algo que le sirva a todo el Mercosur en su conjunto”, finalizó.

En su audición del martes por radio Oriental, Manini se había referido a su estadía en Brasilia y dijo que fue recibido por el embajador uruguayo, Guillermo Valles, quien le explicó “la situación y toda la realidad de este país tan importante para Uruguay, con quien tenemos muchas cosas en común para avanzar de gran interés”.

Sobre su viaje, aclaró que el principal motivo era el evento en el Instituto General Villas Bôas, “que basa su actividad en el estudio geopolítico, en un estudio claro de lo que es el futuro de la región”. Pero agregó que tenía previstas reuniones “con dirigentes a todo nivel y con congresistas, para intercambiar ideas y para ver bien cuál es la realidad y poder ver, entre todos, los mejores caminos para que Uruguay pueda tener participación en el desarrollo de determinados planes que están trazados, y que muchas veces, por problemas burocráticos o de falta de voluntad de algunos actores, no avanzan”.