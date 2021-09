Desde este lunes el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se encuentra en Brasil con una agenda cargada de reuniones con distintos referentes políticos del vecino país. Invitado a participar este jueves en una actividad académica sobre geopolítica del Instituto General Vilas Boas, Manini Ríos aprovechó la oportunidad para reunirse con el vicepresidente de Brasil, el también exmilitar Hamilton Mourão, el senador de Rio Grande do Sul, Luis Carlos Heinze, y con el embajador uruguayo en Brasilia, Guillermo Vallés.

Manini Ríos se reunió con Mourão, quien actualmente ejerce la presidencia del país, por el viaje de Jair Bolsonaro a la Asamblea General de la ONU, en el Palacio Jaburu, la residencia oficial del vicepresidente, y se conversó sobre la relación bilateral entre Uruguay y Brasil.

Según dijo el asesor de Manini Ríos, Marcos Methol, a El Observador “se habló de las perspectivas de la relación bilateral, del Mercosur, de los importantes proyectos de infraestructura como la hidrovía de Laguna Merín y Laguna dos Patos y asuntos de frontera vinculados a la economía y a la seguridad”. El posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China estuvo sobre la mesa y “la impresión es muy buena”, aseguró Methol.

En su audición de este martes por radio Oriental, el senador se refirió a su estadía Brasilia y dijo que fue recibido por el embajador uruguayo, Guillermo Valles, “quien nos explicó la situación y toda la realidad de este país tan importante para Uruguay, con quien tenemos muchas cosas en común para avanzar de gran interés”.

Sobre su viaje aclaró que el principal motivo es la actividad en el Instituto General Vilas Boas, “que basa su actividad en el estudio geopolítico, en un estudio claro de lo que es el futuro de la región”, pero mantendrá reuniones “con dirigentes a todo nivel y con congresistas, para intercambiar ideas y para ver bien cuál es la realidad y poder ver, entre todos, los mejores caminos para que Uruguay pueda tener participación en el desarrollo de determinados planes que están trazados, y que muchas veces, por problemas burocráticos o de falta de voluntad de algunos actores, no avanzan”.

“Creemos que acá hay grandes oportunidades y las vamos a recorrer, vamos a conversar con distinta gente, como un aporte a lo que nosotros entendemos que debe ser una política de desarrollo”, aseguró el senador.

Este miércoles se reunió con su par brasileño Luis Carlos Heinze y trataron temas bilaterales con la zona de Rio Grande do Sul. En particular se avanzó en conversaciones sobre la conexión de tren entre Rivera y Livramento, y las hidrovías de Laguna Merín-Dos Patos, del río Uruguay. En particular sobre este proyecto, el senador brasileño dijo a La Mañana que “hay una empresa contratada para elaborar un proyecto sobre el dragado del canal San Gonzalo, uniendo el noreste de Uruguay para llegar al centro de Rio Grande do Sul y al puerto de Rio Grande”, que debería presentar los resultados a fines de setiembre con la perspectiva de hacer el anuncio en diciembre.

En la tarde de ayer el senador @GuidoManiniRios conversó con el senador Luiz Carlos Heinze, de Río Grande del Sur, acerca de las hidrovías de Laguna Merín-Dos Patos, del Río Uruguay y sobre la conexión de tren con Rivera-Livramento. (Sigue) pic.twitter.com/66w0ynZTwo — Partido Cabildo Abierto (@Cabildo_UY) September 23, 2021

Sobre este tema, Manini Ríos destacó a ese medio la importancia “real y no sólo teórica que tendrá la hidrovía entre las lagunas, que unirá la región este de Uruguay” y facilitará a la producción de Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y Rocha el acceso a puertos de Brasil y centro del estado de Rio Grande do Sul.

“Ya hay avances significativos para la concreción de esa hidrovía, que es una muy buena noticia de algo que fue anunciado hace 60 años por los presidentes Haedo y Goulart, pero debido a distintas circunstancias las acciones se van postergando en el tiempo”, agregó.

Manini aseguró que en sus reuniones ha encontrado “un espíritu integracionista que sólo puede traer beneficios para nuestros países, que están llamados a trabajar en clave de unidad y de complementación para mejorar las condiciones del comercio, que cada vez tiene reglas más duras en lo global y requiere esta unidad entre nosotros para lograr el desarrollo de nuestros países”.