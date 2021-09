No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dijo estar de acuerdo con el fideicomiso para financiar la regularización de asentamientos con fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC) tal como está planteado en el proyecto de Rendición de Cuentas que se aprobó en Diputados. En la sesión del martes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, el jerarca afirmó que incluso destinando parte de sus fondos al Fideicomiso Integración Social y Urbana “los recursos para su actual funcionamiento están asegurados”, y planteó aprovechar la instalación del tema en la opinión pública para “rediscutir el rol” del instituto.

“No pretendo clarificar aquí la vedette de la rendición de cuentas, pero por lo menos puedo aportar alguna visión y posición al respecto”, dijo Mattos tras ser consultado por el senador frenteamplista Alejandro Sánchez sobre el asunto, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Acto seguido, el titular de Ganadería señaló que “obviamente” respalda la iniciativa del Poder Ejecutivo “en cuanto al objetivo de generar los recursos necesarios para disminuir la incidencia o la existencia de los asentamientos o –ojalá que así sea– para financiar un fideicomiso destinado a su erradicación”, y agregó que tener “200.000 uruguayos viviendo en estas condiciones” a “todos nos preocupa y nos interpela como sociedad”.

Mattos aseguró defender “la existencia” del INC y sostuvo que “los recursos para su actual funcionamiento están asegurados”. Afirmó que le sobran entre 5.000.000 y 6.000.000 de dólares y remarcó que tiene una deuda pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas y “tierras que no son aptas para colonización, de alto valor inmobiliario, que puede vender” y utilizar ese dinero “para alimentar el fideicomiso de tierras que está aprobado”, que calificó como “un buen mecanismo”. Con las modificaciones realizadas en Diputados, se estableció una reasignación de lo recaudado por el impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales por un monto de hasta 85.800.000 unidades indexadas (cerca de nueve millones de dólares), además de lo recaudado en virtud “de la enajenación de inmuebles rurales”.

Por otro lado, Mattos dijo que es importante ir a las “causas estructurales” de la generación de asentamientos para erradicar por completo el fenómeno, y dijo que este tema se vincula con “el tema rural o del campo” a partir de que “mucha de la gente que está allí proviene del medio rural”. En ese sentido, consideró que si no se trabaja en esas causas, “estaremos abordando un problema para que dentro de unos años se vuelva a generar y tendremos nuevamente que destinar recursos para solucionar este tema”.

“Muchas veces decimos que queremos afincar a la gente en el medio rural, pero si no analizamos o detectamos perfectamente las causas de por qué acumulamos tantas personas en los asentamientos, es evidente que nuestro intento habrá fracasado”, analizó el jerarca, y sugirió que “muchas veces” las condiciones que llevan a la gente de la campaña a vivir en asentamientos es la falta de “condiciones mínimas de infraestructura que el Estado debe proporcionar” como “el transporte colectivo, el servicio de salud, la educación, la señal de internet y la luz”.

Aggiornar la ley

Luego de responder a la consulta de Sánchez sobre su posición respecto del fideicomiso, el ministro expresó que el alcance que ha tenido la discusión puede ser “una oportunidad para rediscutir el rol” del INC. “¿Qué instituto queremos? ¿Será que con algo más de 100 hectáreas de fracción nosotros podemos viabilizar la vida de una familia rural para que sea sostenible a lo largo del tiempo? ¿Es una unidad socioeconómica factible para que la persona se pueda desarrollar?”, se preguntó Mattos, y aunque apuntó que el INC “es un factor de acceso a la tierra y de gran entusiasmo para la gente, como puerta de entrada”, opinó que “todos sabemos que con 100 hectáreas es imposible subsistir, fundamentalmente si se trata de áreas donde las condiciones del suelo determinan que la productividad tenga una limitante”.

Para el jerarca, es momento de “tener una discusión general” del papel del instituto, teniendo en cuenta que es una ley con más de 70 años de antigüedad “y que debemos adecuarla a los nuevos tiempos”.

Siguen las negociaciones en la coalición

En la coalición de gobierno todavía no hay acuerdo respecto de si se votarán los artículos tal como salieron de Diputados o se plantearán modificaciones. Los senadores de Cabildo Abierto (CA) y de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado, ya anunciaron que no los van a acompañar si se mantiene la quita de recursos al INC, mientras que en el Partido Nacional (PN) continúan las reuniones de negociación en el grupo de trabajo que se conformó para analizar este tema, y esperan terminar esta semana con un consenso para elevar el tema al ámbito de la coalición.

El senador nacionalista Amín Niffouri dijo a la diaria que el grupo que integra junto con sus correligionarios Sergio Botana, Jorge Gandini, Sebastián da Silva y Carlos Camy está trabajando intensamente y recogiendo los planteos de “los distintos actores involucrados en el tema, incluidos los senadores del partido”; estos planteos serán utilizados como insumos para la propuesta que se transmitirá a la coalición. La idea, señaló, es que “los que entiendan que se debe modificar” los artículos planteen “distintas alternativas para financiar esa herramienta”, en referencia al fideicomiso, porque “en lo que hay acuerdo es en que precisamos recursos para los asentamientos, porque es una política que está en el programa de gobierno”, apuntó.

Uno de los blancos que ya manifestaron su negativa a acompañar el articulado actual es el exintendente de Cerro Largo Sergio Botana, quien propuso recurrir al Fondo Solidario Covid-19 en lugar de a los recursos del INC. Entrevistado en 970 Noticias de radio Universal, el legislador apuntó que su idea es asegurar el funcionamiento del fideicomiso para asentamientos pero “cumplir el objetivo de tener tierras a futuro” y “que los actuales colonos puedan ser propietarios”. Botana dijo que no está afín a la idea de CA de apelar a dinero del Fondo Monetario Internacional, porque “genera endeudamiento externo” y “provocaría presión inflacionaria en el mercado”.