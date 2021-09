El martes se dieron las primeras comparecencias ante la comisión de Diputados que investiga las compras del Ministerio de Turismo. Como suele ser la regla, el puntapié inicial lo dieron los denunciantes. En este caso, los diputados Eduardo Antonini, del Frente Amplio (FA), que pide investigar la gestión del exministro Germán Cardoso; y el mismísimo Cardoso ‒hoy también diputado‒, que solicitó indagar en su gestión y la de los dos períodos anteriores, del FA. Antonini estuvo casi dos horas, y Cardoso, no más de media.

Al finalizar su comparecencia, el exministro colorado salió por otra puerta, evitó hablar con la prensa y, en cambio, dejó una hoja con su declaración escrita, que una funcionaria del Parlamento distribuyó entre los periodistas. Allí se consigna que Cardoso amplió su denuncia sobre la gestión en la cartera de Turismo durante los últimos dos períodos del FA, en relación a lo que había incluido en su denuncia original.

Solicitó que se investiguen “todas las compras directas realizadas desde 2010 a marzo de 2020 que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas [TC]”; a su vez, en el mismo período, todas las compras que fueron observadas por el TC “por falta de certificación” del Ministerio de Economía y Finanzas, y también “los gastos observados de promoción en el exterior y que hayan sido reiterados”. Entre varios puntos más, Cardoso también pidió que “se remita y se investigue el convenio suscrito por el Ministerio de Turismo a favor de la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay, por un monto de U$S 1.100.000, habiendo sido observado por el TC en dos oportunidades por las mismas razones fundadas”.

También pidió que se investiguen “todas las contrataciones directas firmadas por Benjamín Liberoff”, el subsecretario de Turismo entre 2015 y 2020. Justamente, Liberoff, que en la actualidad es senador suplente del FA, el martes fue titular en la comisión de la cámara alta que estudia el proyecto de Rendición de Cuentas, y fue consultado por el tema en rueda de prensa. Contestó que Cardoso estuvo 16 meses al frente del Ministerio de Turismo “y ahora aparece con una lista más larga”, y preguntó por qué durante ese período “esas cosas no motivaron ningún tipo de preocupación”. “No me voy a pronunciar sobre lo que no leí. Pero en 16 meses eso no se presentó. Se presenta ahora, cuando hay una denuncia concreta. Yo escuché a un diputado hacer un símil con el Pelado [José Enrique] Peña en el fútbol, cuando lo habían echado y dijo ‘me tengo que llevar a alguien’”, sostuvo.

Liberoff recordó que hay “60 pedidos de informe” sobre la gestión del FA en la cartera de Turismo, entre los que hay alguno del actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el que consultaban por las compras de publicidad. “Y nunca tuvimos un señalamiento de ampliación sobre esos pedidos de informe. Fueron 50 en Diputados y 12 o 13 en Senadores. Además, están las actas: nosotros veníamos y presentábamos las cosas, como corresponde”, finalizó.

Cardoso “se denuncia a sí mismo” y “tiene la prueba”

A su vez, a la salida Antonini dijo en conferencia de prensa que manifestó ante la comisión su disconformidad con cómo se trabajará, porque Cardoso fue “apartado de su cargo bajo sospecha”, ya que “cuando a un ministro de Estado se le acepta la renuncia es porque no tiene la confianza del presidente”. “En una comisión investigadora donde se va a investigar su actuación, de denunciado pasa a ser denunciante. Yo no tengo problema con que esté sentado al lado mío como denunciante, pero van a venir ‒y también lo dije en la comisión‒ personas que estuvieron en grado de subordinación con él a declarar en su contra. Eso es una irregularidad terrible que atenta contra la transparencia. No es la forma correcta de que una comisión investigadora pueda desarrollarse”, sostuvo.

Antonini subrayó que Cardoso es denunciante de sí mismo al punto de que presentó más de 1.000 hojas con las copias de expedientes con compras y contratos de su gestión. “Ahí están las propias acusaciones en su contra, ahí están plasmadas todas las irregularidades que son denunciadas. Él se denuncia a sí mismo, así que ‒también lo manifesté en la comisión‒ si el denunciante se denuncia a sí mismo y tiene la prueba, la comisión ya mismo debería haber pasado todos los antecedentes a la Justicia”, finalizó.

Por último, el diputado de Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, ante las críticas de Antonini sobre el funcionamiento de la investigadora, insistió en rueda de prensa que así fue establecido por la resolución del plenario de la Cámara de Representantes que creó la comisión, “donde queda debidamente claro cuál va a ser el rol de cada uno de los diputados denunciantes en cada caso, según las circunstancias”.

Rodríguez subrayó que estamos en un Estado de derecho y los diputados, “como representantes del pueblo”, lo primero que tienen que cumplir “es lo legal, lo constitucional y lo reglamentario”. “Luego, las apreciaciones personales, las valoraciones, las conjeturas y opiniones, por supuesto que son todas válidas, pero lo primero es lo jurídico; luego, lo político. Y esa es la premisa que tiene esta comisión para funcionar”, finalizó.