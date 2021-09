El jueves y con unas pocas horas de diferencia, los dos aspirantes con mayor apoyo de sectores para presidir al Frente Amplio (FA) lanzaron sus candidaturas. Fernando Pereira lo hizo hablando de pensar la fuerza política para “los próximos 30 años”, y Gonzalo Civila puso el foco en la unidad para retomar “ideas de transformación profunda”.

Las palabras de Pereira también pusieron el foco en el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), proyecto del gobierno que, dijo, “puso la democracia al borde”, mientras que el representante socialista cuestionó al Ejecutivo por “profundizar las desigualdades”. Además, mientras el sindicalista anunció que tendrá una vicepresidenta mujer y menor de 40 años, Civila convocó a “un FA paritario”.

“La política es la construcción de esperanza”

Con la bandera roja, azul y blanca flameando en un video que se reproducía en una pantalla gigante, Pereira anunció formalmente que será candidato a la presidencia del FA, dejando su actual cargo como presidente del PIT-CNT. Con una trayectoria de 35 años dentro del movimiento sindical, sostuvo que asumió el desafío, luego de “mucha reflexión”, que supone “construir un FA más frente y más amplio”.

Contó que “se abrazó” a la fuerza política en 1986 y, contrariamente a lo que se dice, su paso no fue del movimiento sindical al FA. “Nuestro paso fue ser intendente del comité 25 de Agosto de Jacinto Vera y luego ser presidente del comité Unidos Venceremos de la coordinadora C a la coordinación del PIT-CNT en 1996. Desde ese momento he sido exclusivamente militante sindical, pero nunca he apartado la vista o preocupación de lo que le pasara al mejor proyecto político que tiene Uruguay”, manifestó, en referencia a la coalición de izquierda.

Se refirió también a su ida del PIT-CNT y al fin de una etapa, y dijo que eran “días de duelo”. “El paso al costado significa el dolor de un militante que se va de su casa, pero también que sabe que puede volver cuando quiera. No ya como dirigente, porque ya tengo la decisión de que, sea cual sea el resultado de la elección, no vuelvo a la dirección del movimiento sindical”, afirmó.

El presidente del PIT-CNT se pedirá licencia desde el 25 de setiembre hasta el 5 de noviembre, día en que se llevará adelante el Congreso de la central sindical, en el que dejará la presidencia. No obstante, señaló que a partir de ahí comienza otro camino, como candidato a presidente del FA, en el que trabajará por “lo que debe ser el FA del futuro, de los próximos 30 años, no el de 2024. El FA que viene a ser el proyecto que enamore a la gente para cambiar a la sociedad”. El objetivo, agregó, es dirigir una “fuerza política que vamos a intentar que sea la constructora de la felicidad de los uruguayos”.

Pereira remarcó que la prioridad será el “Uruguay democrático” y la derogación de la ley de urgente consideración (LUC) que “puso la democracia legal al borde. ¿Cuál sería la LUC insostenible, la de 2.000 artículos, la de 5.000? Para mí fue la de 476, y para eso los uruguayos hemos juntado 800.000 firmas. Ninguna candidatura me va a desviar de esto, que es el principal desafío que tenemos de acá a marzo”.

Pereira manifestó que recibió el apoyo de sectores importantes del FA y de militantes en el barrio, la ciudad y el pueblo, “donde vive y late el FA: en la calle”. “A ese pueblo frenteamplista no le pido que me apoye con el voto, le pido que militen para tener un FA más amplio, más abarcativo, que escuche a la sociedad uruguaya en todas sus expresiones y que luego, cuando laude, sea la síntesis del pensamiento colectivo nacional”, señaló.

Para eso, sostuvo, no se necesitan “mesías”, sino equipos que tengan renovación generacional. “Yo soy la generación bisagra, no soy la que va a construir 30 años para adelante, pero me animo a impulsar a todos aquellos hombres y mujeres que quieran ver al FA histórico”, señaló, así como a las nuevas generaciones que están “haciendo su propia revolución”.

Adelantó, además, que será acompañado por una vicepresidenta y, si el FA se “lo permite”, por una joven. “Tengo un nombre pensado, obviamente, aunque podría decir diez mujeres diferentes menores de 40 años. Yo no pienso presidir el FA en forma solitaria, porque nunca estuve solo, porque siempre hubo alguien a quien preguntar y acá no va a ser la excepción”, manifestó.

“No hay un solo interior, no hay una sola forma de ver un departamento”, dijo Pereira, y agregó que existen particularidades que atender. “Tenemos que pensar en cuáles son las pasiones, los sueños de los ciudadanos, porque la política es la construcción de esperanza. Si el FA es capaz de construir desarrollo productivo, [un país] de ideas, de hablar con la gente, de liderar a los intendentes, alcaldes, a los grupos, a las bases, habrá un FA en fortaleza no sólo de competir en 2024”. señaló.

“Revertir esta profundización de la injusticia”

Con un acto en la plaza Seregni, Civila, secretario general del Partido Socialista (PS) y diputado, presentó ayer en la tarde-noche su candidatura a la presidencia del FA, que cuenta con el respaldo del Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, La Amplia, Congreso Frenteamplista, MCF-5005 y Corriente de Izquierda.

Civila dijo que está “muy feliz” y “contento” por “sumar a la construcción de una síntesis colectiva”, pero advirtió que “hay mucha gente que no la está pasando bien”, porque el Uruguay de hoy “es muy injusto” y “profundiza las desigualdades”. El gobierno de Luis Lacalle Pou “construye en función de los malla oro”, es “de los ricos para los ricos” y lleva adelante “una política absolutamente antipopular”, aseguró.

“Esto nos convoca y nos desafía a trabajar intensamente para revertir esta situación de profundización de la injusticia y la desigualdad”, sostuvo Civila, con una gran bandera del FA a sus espaldas y sin símbolos del PS a la vista. “No hay proceso interno del FA que pueda pensarse exclusivamente desde adentro del FA, porque el FA es una herramienta del movimiento popular uruguayo”, señaló.

Ya en clave interna, Civila consideró que hay “cosas que discutir dentro del propio FA”, porque “los consensos se construyen a partir del debate, la discusión y la síntesis”, y llamó a construir una unidad “inteligente” y “lúcida”.

El diputado consideró que el FA tiene que retomar “ideas de transformación profunda y de raíz” y contar con “una propuesta audaz, valiente” para reconstruir “lazos y puentes con un montón de frenteamplistas que tienen que sentirse convocados”. A su vez, llamó a “construir un FA paritario”: “No podemos pensar en un FA que se mueve más lento que la sociedad”, advirtió.

“Nuestra principal preocupación es articular el abajo; no queremos articular a un grupo de dirigentes sino a un pueblo que quiere cambiar la realidad”, subrayó Civila. Sobre el final, consignó que “el mundo le reclama a la política partidaria un cambio profundo”, que consiste en “abrir puertas y ventanas para que pueda aparecer lo nuevo”. “Ese cambio no tiene nombre propio”, concluyó.