No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El 12 de octubre vencerá el plazo reglamentario para que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado termine de tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ya tiene media sanción. Pero mientras más se acerca la fecha, la coalición de gobierno parece estar más lejos de llegar a un acuerdo sobre los artículos que crean el Fideicomiso Integración Social y Urbana para regularizar los asentamientos, con reasignaciones de recursos que hasta el momento se destinan al Instituto Nacional de Colonización (INC). Por ahora, sobre este tema no sólo no hay acuerdo dentro del oficialismo sino tampoco en filas del Partido Nacional (PN).

El lunes, luego de la reunión de bancada de senadores del PN, Gustavo Penadés señaló en una rueda de prensa que empezaron las reuniones definitivas sobre el proyecto y en las próximas horas se va a analizar, conjuntamente con los socios de la coalición, la financiación del fideicomiso, que “a priori es la que el Poder Ejecutivo insiste en tener, a través de INC”. “Deberemos saber si cuenta con los votos como para poder ser aprobado o no, y después de eso, cuando se sepa, empezará toda otra nueva etapa de conversación y de negociación”, indicó.

En cuanto a la postura del PN sobre la propuesta alternativa de financiamiento presentada por Cabildo Abierto (CA), que se aprovechen los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, Penadés dijo que se conocerá una vez que se sepa si están los votos para la propuesta original, como fue aprobada en Diputados. “Lo más importante aquí no es la anécdota, si hay o no votos para esta solución, sino que haya financiación para el plan de regularización de asentamientos. Lo ideal sería que se mantuviera lo que el Poder Ejecutivo ha sostenido. Si eso no fuese así, deberemos consultar al Poder Ejecutivo sobre qué hacer y, oportunamente, avanzaremos”, finalizó.

En tanto, este lunes los jerarcas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial asistieron a la comisión que estudia el proyecto. A la salida, la titular de la cartera, Irene Moreira (CA), dijo que desde el ministerio trabajaron en el tema “incluso desde antes de asumir” porque les “preocupa” la situación de los asentamientos. “Entendimos que para poder realmente abatir este número de asentamientos que tanto nos afecta necesitamos un flujo más de dinero. Nosotros ofrecimos utilizar una herramienta como el fideicomiso para poder tener y manejar ese flujo de dinero para poder trabajar en los asentamientos. ¿De dónde provienen los fondos? Eso es [decisión de] el Ministerio de Economía y Finanzas y la Torre Ejecutiva”, señaló.

Consultada sobre qué pasará si la iniciativa no prospera, Moreira subrayó que el MVOT seguirá funcionando y tiene un programa quinquenal en el que se establece en qué asentamientos se actuará. Pero, “evidentemente”, si el fideicomiso prospera les permitirá “duplicar los fondos para seguir trabajando en ese sentido con otros” asentamientos.

Cuando se le preguntó si apoya la propuesta alternativa de su partido, Moreira contestó que el ministerio necesita “recursos para poder trabajar”. “Nosotros –reitero– presentamos la posibilidad de la creación de este fideicomiso para administrar esos flujos y poder trabajar en estos asentamientos, que duplicaría la posibilidad. ¿De dónde? Eso está actualmente en la esfera del Legislativo y lo vamos a aceptar como venga”, finalizó.