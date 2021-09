No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los artículos de la Rendición de Cuentas referidos a la creación del Fideicomiso Integración Social y Urbana, que tiene como objetivo la regularización de los asentamientos, fueron de los más discutidos dentro de la coalición cuando se trataron en la Cámara de Diputados. La máxima prueba de ello es que no fue aprobado tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo y sufrió modificaciones en relación con su forma de financiación –que fue, justamente, lo que generó más debate–.

El texto original establecía que el fideicomiso se financiaría con la transferencia de 100% de lo recaudado por dos impuestos: el adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales (de 2006) y la sobretasa del impuesto al patrimonio (de 2013). En la actualidad, lo recaudado por estos impuestos se destina al Instituto Nacional de Colonización (INC). Entonces, dado el ruido que generó, en Diputados se aprobó una modificación con un tope, estableciendo que la reasignación será de un monto de hasta 85.800.000 unidades indexadas (monto equivalente a cerca de nueve millones de dólares) del primer impuesto, además de lo recaudado en virtud “de la enajenación de inmuebles rurales”.

Aun con esa modificación, la propuesta encontró resistencias apenas la Rendición de Cuentas empezó su proceso en la Cámara de Senadores, y se perfila para ser uno de los temas más debatidos en la coalición, a tal punto que, según dijeron fuentes del oficialismo a la diaria, en el Poder Ejecutivo ya tienen en mente que deberán volver a negociar la propuesta y se plantean alternativas.

El senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech dijo a la diaria que no quieren “vestir un santo y desvestir otro”, por lo tanto, “en principio” su partido no votará el fideicomiso como vino de Diputados y “por ahora” no tiene una contrapropuesta.

La semana pasada, el senador Guido Manini Rios, líder de CA, en su audición semanal de la radio Oriental había señalado que mantuvo una reunión con “una treintena” de “pequeños” productores en la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón (Canelones). Contó que muchos de ellos son colonos, que trabajan “de sus tambos” en una actividad intensa “que no sabe de descanso ni día libre”. Manini agregó que los productores le expresaron “su preocupación con estos artículos de la Rendición de Cuentas que desvían un par de impuestos que estaban asignados al INC”.

“Nosotros somos de la idea de que hay que invertir –y muy fuerte– para erradicar esos asentamientos y mejorar las condiciones de vida de la gente, pero no nos convence la idea de tomar fondos que hoy se destinan a la compra de campos para darles oportunidades a aspirantes a colonos en todo el país. Hemos dicho, desde el primer día, que una de las grandes tragedias de este país es el vaciamiento del interior. Creemos que toda política que tienda a radicar a la gente en el interior del país debe ser impulsada”, indicó.

Sostuvo que se debe mantener a la gente en el medio rural, para continuar teniendo “gente de campo, que no es lo mismo que gente con campo”, que puede “sacar adelante todas las actividades productivas, que en definitiva son la riqueza genuina de este país”. Por lo tanto, señaló que el INC, creado hace más de 70 años, “ha cumplido una finalidad muy importante, de darle oportunidad a muchísima gente, como varios de estos colonos” con los que habló en San Ramón, y esa función “se tiene que seguir cumpliendo”.

Por último, Manini dijo que se deben buscar otras soluciones para atender el problema de los asentamientos. Por ejemplo, sostuvo que de los 500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional dará a Uruguay, buscando “la reactivación económica pospandemia”, para “incrementar las reservas del Banco Central”, se podría derivar una “buena parte” para hacer “una gran inyección en el trabajo de la erradicación de los asentamientos urbanos”.

Senador Da Silva: “Hay muchas cosas para hacer en el INC”

En tanto, en filas del Partido Nacional (PN) fue el senador Sergio Botana el primero en anunciar que no votaría la iniciativa, incluso antes de que ingresara a la cámara alta. Con el correr de los días, se fueron sumando un abanico de discrepancias dentro del PN, que se tratarán de disipar este lunes desde las 10.00, cuando se reúna un grupo de trabajo integrado por los senadores Sebastián da Silva, Jorge Gandini, Carlos Camy y Amin Niffouri.

Da Silva señaló a la diaria que tiene dos posturas sobre el tema, una para el fomento del acceso a la tierra de los jóvenes y otra para reforzar a los colonos lecheros, “pero en ninguno de los dos casos implica compra de tierras”. Subrayó que está a favor de hacer un fideicomiso para los asentamientos, pero con el INC tiene “grandes discrepancias” por el “uso” de la plata que se recaudó con base en impuestos, y a su vez siente “la necesidad de solucionar temas de acceso a la tierra”.

“Entonces, se juntan las tres cosas. Para Botana es más fácil porque vota en contra. En mi caso, estoy tratando de encontrar una solución que es infinitamente más barata que los 30 millones de dólares que recauda este impuesto, que en el pasado se usaron para comprar campos que todavía no están adjudicados”, sostuvo. Agregó que no tiene “drama” con votar el artículo tal cual vino de la Cámara de Diputados, pero “hay muchas cosas para hacer en el INC”, porque, por ejemplo, ha recorrido lugares en los que la gente “todavía carga los cajones de verdura con el hombro, no tiene ni para una zorra”. Por lo tanto, adelantó que “unificar todo eso” significará “la discusión mayor de la Rendición de Cuentas” y que “hoy nadie sabe cuál va a ser el resultado real”.

Por último, según supo la diaria, en el Partido Colorado todavía no hay una postura concreta sobre la iniciativa, y también este lunes habrá reuniones para afinarla.