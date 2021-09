No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) reclama una reunión con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para tener información sobre la postergada instalación de un sistema de control y monitoreo de los camiones, dada la alta tasa de informalidad que hay en el sector, lo que reconocen los empresarios. El secretario general del Sutcra, Ricardo Aloy, dijo a la diaria que desde el MTOP no han tenido respuesta.

El asunto se remonta a comienzos de 2020, cuando el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, tras asumir resolvió por decreto suspender el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), que era monitoreado por la Dirección Nacional de Transporte. Este sistema había sido anunciado en 2017 y establecía un sistema de control electrónico mediante dispositivos GPS que reportan recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más.

Aloy señaló que actualmente “no hay ni un sistema de control sobre el tiempo de trabajo y el transporte de carga en general”. “A los trabajadores nos interesa saber exactamente el tiempo de trabajo”, dijo y agregó que el Sictrac “colmaba las expectativas” porque “era sumamente eficiente para el control” por parte del Estado a través del MTOP, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).

Por este motivo, los trabajadores reclaman que actualmente no tienen constancia alguna de las horas efectivamente trabajadas para las empresas de transporte, dado que tienen métodos “alternativos” de pago, como por viaje o por kilómetro recorrido, formas que “son ilegales” porque “están por fuera de los convenios”. Aloy dijo que la situación de informalidad perjudica incluso la seguridad vial porque hay trabajadores que conducen sin haber dormido debido a que trabajan por fuera de su horario para completar un viaje.

El dirigente sindical expresó que “hace más de dos meses” que pidieron una reunión con el titular del MTOP, José Luis Falero, pero no los recibió. En este sentido, criticó que el gobierno haya suspendido el Sictrac pero que, en cambio, no lo haya sustituido por otro elemento de control. “Hace un año y medio que está el nuevo gobierno y deberían haber pensado en alguna otra cosa y no dejarlo en suspenso sin prever una alternativa”, dijo. Según Aloy, “el verdadero responsable” de la falta de controles “es el Estado, que hoy está ausente”.

Es verdad

Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, una organización empresarial que nuclea a las cámaras del rubro, dijo a la diaria que, antes de volver a pensar en instalar el Sictrac, hay que resolver el problema “de raíz”, que es un “tema de costos”. Esto porque en la cadena productiva “el transporte es una variable” determinante, “y dentro del transporte la variable” por la que se termina ajustando es “el salario”.

En este sentido, dijo que más importante que el Sictrac es “hacer algunas adecuaciones, sobre todo a los laudos salariales”. La idea de la intergremial para el Consejo de Salarios es, entonces, “tratar de trabajar en un laudo que sea sincero respecto a lo que son las realidades del sector” sobre “los horarios” y “cómo se trabaja”. “Hay un montón de tiempo de espera que no depende de las empresas transportistas -por supuesto, tampoco de los choferes- en los puertos, los acopios, los centros privados de carga y descarga. El transporte siempre está en medio de todos esos problemas. Con cualquiera de las alternativas que se manejaban, el transporte se estaba pegando un tiro en el pie”, expresó.

Asumendi reconoció la informalidad y dijo que “está mal” y que siente “mucha vergüenza”, pero explicó que “hay determinados sectores productivos del país a los que les sirve de alguna manera la informalidad en el transporte, porque es menos costo”. En este sentido, dijo que las cámaras están “reclamando controles de formalidad” tanto al BPS como a la DGI. “Queremos romper ese circuito, ese círculo vicioso, nos queremos hacer responsables del problema, pero no es responsabilidad nuestra solamente”, expresó.

Mauro Borzacconi, expresidente de la intergremial y actual titular de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay, aseguró a la diaria que no percibe que las autoridades del MTOP tengan “intenciones de avanzar firmemente con el tema de los controles”.

“El que se tiene que poner los pantalones largos y decidir de qué manera va a controlar es el gobierno, no son los transportistas”, dijo y agregó: “Nosotros queremos controles para que las reglas de juego sean claras para todo el mundo”. Señaló que con ese objetivo el Sictrac era “una muy buena alternativa”, pero este gobierno actuó “muy desinformado” o “muy maliciosamente informado sobre el tema” y “decidió mal”.

Borzacconi agregó que “el 90% del transporte no paga como marca el laudo”, pero señaló que “no lo puede hacer”, entre otros motivos porque hay “muchas esperas, y gran parte de los tiempos muertos son a causa del Estado, a causa de las fronteras, de los puertos, de las empresas de logística, de los depósitos fiscales, de las zonas francas; de todo lo que mueve al transporte”.

la diaria intentó contactarse con autoridades del MTOP, pero no obtuvo respuesta. Días atrás, durante una comparecencia en el Parlamento, Falero dijo sobre el Sictrac que “si bien había un avance y alguna conformidad, también había discrepancias de transportistas”. “No era que todos estaban de acuerdo. En esa línea y en su momento se entendió oportuno dejarlo sin efecto”, expresó.