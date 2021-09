Vecinos de la ciudad de Sauce reclamaron a la Intendencia de Canelones (IDC) por el estado del Memorial de la Resistencia Carlos Risso Muzante, ubicado en la Pplaza Artigas de esa localidad, luego de que en medio de una obra de reacondicionamiento de la plaza se arrojaron escombros que dañaron parte de la estructura que fue inaugurada en 2016, en memoria de la represión que sufrió el pueblo sauceño el 19 de junio de 1976, durante la dictadura.

En una serie de fotos que tomó el lunes Gabriel Ramos, militante del Frente Amplio y exconcejal de Sauce, se aprecia el daño que sufrieron las placas que acompañan el Sitio de la Memoria y la pila de baldosas y escombros en el lugar. Autoridades de la comuna dijeron a la diaria que desconocen cómo terminaron sobre la estructura, dado que la empresa a cargo de la obra -FTV- había apilado el material a un costado “prolijamente”. También aclararon que el lunes, cuando se retome la obra -paralizada por las lluvias-, lo primero que se hará será acondicionar el monumento.

“En la noche del lunes uno de los compañeros militantes me llama y me dice 'mirá en qué condiciones está la placa, no han tomado ningún tipo de precaución y los escombros están por arriba'”, contó Ramos a la diaria. Fue luego de esa llamada que llegó al lugar y tomó las fotos, y luego se comunicó con la intendencia. Ante la falta de respuestas inicial, junto con un grupo de militantes retiró parte de los escombros que estaban sobre las placas. “El disgusto más grande es que los otros monumentos que hay en la plaza fueron acordonados y tienen un estado óptimo. Algo tan significativo como esto tendría que ser acordonado y cuidado. Es un tema muy sensible”, reflexionó.

El exconcejal recordó que la inauguración del memorial “fue un hecho histórico para los militantes de izquierda, en un pueblo que es bastante conservador, donde costó muchísimo poder poner el memorial y tener actividades relacionadas al pasado reciente”, afirmó, y lamentó “ver esta desidia en una administración frenteamplista”.

El director de la Secretaría de Derechos Humanos de la comuna, Carlos Garolla, tomó conocimiento de la situación a través de los vecinos que le manifestaron su inquietud y le enviaron las fotos. “Lo que hice enseguida fue comunicarme con la gente de Acondicionamiento Urbano, que son los que están a cargo de la obra. Les dije que esto es inadmisible”, sostuvo en diálogo con la diaria.

La directora de Acondicionamiento Urbano, Eugenia González, aseguró que no hubo “negligencia ni de la empresa ni de la supervisión de la obra”, pero señaló que se reparará el daño apenas se retome el trabajo, el lunes próximo. Explicó que antes de parar las obras por las lluvias la empresa dejó las baldosas de mármol que se retiraron de la explanada “muy prolijamente acopiadas alrededor del memorial, por ser un espacio cercano al lugar del que se habían extraído”, pero “no dejó esos escombros en esas condiciones; eso me consta porque la IDC tiene una supervisión de obra y sabemos en qué condiciones quedó”, sostuvo. Añadió que no hay cámaras en la zona “para tener certeza de cómo llegaron esos escombros allí”.

“Es una pena lo que sucedió con este memorial, la verdad es que no tenemos claridad acerca de la responsabilidad: sabemos que no es imputable la empresa, pero el lunes se va a revertir la situación y el memorial va a quedar en mejores condiciones de las que estaba”, aseguró González. En cuanto a cómo terminaron los escombros sobre el monumento, dijo que es difícil determinar “si hubo intencionalidad o hubo un acto de vandalismo”, pero aclaró que “esto pasa muchas veces; para nosotros no es algo raro, acostumbrados a la lógica de los espacios públicos”. No obstante, resaltó que “no está bueno que suceda con ningún memorial, menos con estos, por el simbolismo que tienen para toda la comunidad”. Por otra parte, señaló que “todos los monumentos de la plaza van a quedar en las mismas condiciones o mejores que las que tenían inicialmente”.