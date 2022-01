No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ante el aumento de casos de coronavirus que causa la variante ómicron en todo el mundo, el gobierno decidió habilitar el ingreso de uruguayos o extranjeros residentes que tengan covid-19. El presidente Luis Lacalle Pou había adelantado que se trabajaba en la formulación de un corredor sanitario para que los compatriotas en el extranjero pudieran ingresar a Uruguay incluso estando enfermos, y con un decreto firmado el 11 de enero se confirmó.

En el decreto, firmado también por todos los ministros, se establece que queda autorizado el ingreso de “los ciudadanos uruguayos o extranjeros residentes en el país que, cursando la enfermedad covid-19, requieran ingresar al país, siempre que lo hagan a través de medios de transporte particulares y no colectivos, en los que se garantice su permanencia aislada o, en su defecto, en conjunto con su núcleo familiar o convivientes durante el viaje”.

Asimismo, la normativa establece que quienes ingresen en estas condiciones “deberán dar cumplimiento al régimen de aislamiento social preventivo y demás medidas sanitarias vigentes”.

El decreto considera que “corresponde autorizar el ingreso de forma excepcional” de quienes deseen retornar al país para “recibir tratamiento médico” o para “guardar aislamiento en sus domicilios”. Así lo había explicado días antes en conferencia de prensa el presidente: “Estamos tratando de establecer cordones sanitarios para que estos uruguayos y argentinos puedan, de alguna manera aislada, trasladarse en un vehículo particular a sus casas a hacer la cuarentena, porque [no poder ingresar] no sólo les significa estar lejos de sus seres queridos, sino que también les significa una erogación muy grande”.