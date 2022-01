“Llovió más de una vez y media el promedio histórico mensual”, dijo este lunes en una conferencia de prensa la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, sobre las lluvias del lunes de madrugada que provocaron inundaciones en varios puntos de la capital. La jerarca dijo que ese dato es importante “para entender por qué pasó lo que pasó”. Puso como ejemplo que en Malvín, una de las zonas más afectadas, llovieron 150 milímetros, cuando la media histórica mensual allí era “a reventar” de 100 mm. Cosse subrayó que en ese barrio “las casas no están preparadas para un evento de este tipo, porque nunca pasó”.

“Segundo tema que quiero aclarar: lo que pasó no tiene nada que ver con el saneamiento. De hecho, una gran cantidad de lugares donde tuvimos inundaciones son zonas saneadas. Esto tiene que ver con el sistema de drenaje, que evacua el agua de la lluvia por dos vías: arroyos y cañadas, y por el sistema de alcantarillado. Entonces, lo que pasó es que el sistema de drenaje no está preparado –y es muy difícil que lo esté– para recibir en una hora una vez y media de lo que recibe en un mes”, sostuvo.

Cosse agregó que lo importante en esta situación es “reaccionar rápido” y subrayó que eso fue lo que hizo la IM. Dijo que “la situación ha sido tan anómala” que, por ejemplo, se movieron autos y contenedores, entonces, las acciones que tuvieron que tomar fueron “integradas”: “Sacar autos de un lugar, volver los contenedores a donde van e ir a limpiar después de que el agua se drena”, consignó. Además, indicó que no se reportaron ni heridos ni fallecidos por las inundaciones.

“Vamos a seguir trabajando hasta que estas situaciones se terminen. Una pregunta que me hago a mí misma: ¿se pudo prever esto? Y yo me respondo: no, no se pudo prever. Porque estamos viviendo un fenómeno en el mundo –y en Uruguay también– que se llama cambio climático, que lo que tiene de problemático es una gran variabilidad y todo lo que debe aprender la humanidad para empezar a tener herramientas para prever cosas como esta. Porque con el libro de historia tal como lo tenemos es impredecible que en una hora llueva lo mismo que en un mes y medio”, indicó.

En un documento que distribuyó la Intendencia de Montevideo (IM) se informó que la situación que enfrenta la capital se debe a un “evento meteorológico extraordinario”: “Según la climatología de Uruguay (1981-2010), el promedio mensual de lluvias en enero es de 92 mm, en 2021 –en este mismo mes– llovió 94 mm, y en la madrugada del lunes la Red Pluviométrica de la IM registró entre 90 y 150 mm en una hora. La mayor magnitud se alcanzó en la zona Centro y Este del departamento”.

Además, la IM informó que varias familias intentaban “resolver situaciones complejas vinculadas al estado de sus hogares y bienes materiales tras el diluvio”. Hasta la tarde del lunes la comuna había recibido más de 450 denuncias, correspondientes a “limpieza, saneamiento, mantenimiento de cursos de agua, y movilidad y transporte”, y hasta este lunes a las 14.30 había atendido más de 200 llamadas. Desde la IM también se señaló que se pusieron en marcha operativos de limpieza a cargo de 16 cuadrillas, distribuidas en todo el territorio implicado, y que puso a disposición “sus recursos para revertir los daños ocasionados”.

“Es hora de hacerse cargo”

En tanto, en la coalición hubo varias reacciones ante las inundaciones. El edil de Montevideo Diego Rodríguez, del Partido Nacional (PN), dijo en su cuenta de Twitter que entiende que “llovió demasiado en poco tiempo”, pero señaló que “también es hora de hacerse cargo”. “Hay una IM que no asume su responsabilidad, no realiza trabajos de prevención y planificación y no limpia cañadas, arroyos y drenajes. La IM debe resarcir a los contribuyentes”, sostuvo. Así las cosas, el edil envió una carta a Cosse en la que le solicitó que “tenga el bien de estudiar y aplicar la quita de tributos (contribución, tributo de puerta) a aquellos vecinos afectados por las inundaciones ocurridas en nuestro departamento”.

Consultada por este pedido, Cosse dijo en la conferencia de prensa que no le parece que sea el momento “de hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente”. Además, sostuvo que “la base de ese planteo es falsa”, porque “esto no tiene que ver con el saneamiento”, insistió.