No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes, tal como lo hizo en la conferencia de prensa del lunes, al reclamo de algunos actores de la oposición ante la falta de medidas concretas para combatir la ola de nuevos casos de coronavirus. El mandatario dijo que “se piden medidas, pero, ¿qué medidas quieren? Entiendo los reclamos, no le tengo temor a un debate político, pero no quiere decir que esté de acuerdo con algunas cosas, sobre todo cuando tiran un centro y no se cabecea; que nos digan qué medidas quieren”.

En una rueda de prensa tras recorrer un proyecto ambiental y turístico en las islas del río Uruguay, sobre los Esteros de Farrapos, que impulsó el filántropo estadounidense Gilbert Butler, Lacalle habló sobre la situación actual del país en relación al coronavirus. Aseguró que desde el gobierno se hizo todo lo posible con las vacunas, logrando un alto nivel de adhesión tanto en adultos como en niños, por lo que se apuesta ahora al cuidado personal de cada uno, teniendo en cuenta que es necesario mantener la actividad turística. “Estamos viviendo una temporada turística bastante buena, el turismo no aguantaba otra temporada en cero, y sabemos lo que significa para muchas familias”, apuntó.

Esta misma tarde, el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, pareció haber recogido el guante de la pregunta del mandatario y publicó en su cuenta de Facebook que “nadie pidió cuarentena obligatoria ni nada parecido”, sino que “en los últimos días hemos planteado la necesidad de convocar al GACH [Grupo Asesor Científico Honorario]”.

Según escribió el líder del Frente Amplio, a raíz de conversaciones con “científicos, médicos y personal de la salud sobre la pandemia y sus efectos”, entiende que es necesario que los asesores del Poder Ejecutivo sean nuevamente convocados. Sostiene que “debería convocarse al GACH para evitar complejidades” y para “la tranquilidad de todos los uruguayos”. De todas formas, Pereira afirma que “será siempre el gobierno el que tome las decisiones, y cuenta de nuestra parte con toda la lealtad institucional que corresponde en esta y en cualquier situación”.

Pereira comenta en su publicación que “desde el gobierno se respondió que a veces no tomar medidas es una medida, ahora, cuando no se toman medidas, las consecuencias ulteriores las coloca la vida misma”, y en este sentido remarcó que ya hay dificultades para los operadores turísticos. Para Pereira, “si este crecimiento exponencial continúa, como todo lo indica, van a ser múltiples las dificultades para poder cubrir servicios esenciales para nuestras vidas, referidas a salud y servicios públicos fundamentales. Las propias empresas empiezan a conformar sus burbujas para evitar dejar de hacer lo fundamental”.

El presidente del Frente Amplio reconoció el “acierto” del gobierno en la vacunación, aunque comentó que “hubo errores al principio, como haber rechazado la negociación con Pfizer”, que “luego se subsanaron”. Sin embargo, en su opinión “dejar todo librado a la vacuna es, como mínimo, demasiado osado, y va a llevar a decisiones particulares de restricciones, con las enormes dificultades que estas decisiones traen”.