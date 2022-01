No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la primera semana de 2022 la ocupación de hoteles del departamento de Colonia promedió el 54%, llegando al 60% en el fin de semana, según informó la Asociación Turística del departamento de Colonia. El secretario de la Cámara Hotelera de Colonia, Pablo Díaz, dijo a la diaria que los niveles de ocupación registrados en la primera semana de enero “son comparables a los números que manejábamos en los inviernos previos a la llegada de la pandemia”, y recordó que “hasta hace tres años difícilmente los niveles de ocupación en la primera semana de enero bajaban del 90%”. “Ahora todo cambió”, reconoció.

El leve repunte que había comenzado a mostrar el turismo en tierras colonienses está siendo amenazado por el crecimiento de casos positivos covid-19 a nivel internacional. “Lo cierto es que de las preventas que se habían hecho para las noches de enero ha habido un porcentaje altísimo de cancelaciones debido a la aparición de algún caso positivo entre los integrantes del núcleo familiar que había realizado la reserva”, indicó Díaz

El contexto “cambió mucho”, porque “ahora los hoteles no podemos planificar demasiado, porque hasta que no están los resultados de los test PCR de quienes realizan las reservas no sabemos si efectivamente van a ocupar las plazas”, agregó.

La mayor parte de los hoteles colonienses “han bajado cerca de un 30% de las tarifas en relación a años anteriores” para ser competitivos y estamos viendo que si la situación sigue de este modo difícilmente las empresas podrán sostenerse otro año!”. El 2022 “será un año muy difícil nuevamente y estaría bueno que el gobierno adelante algunas medidas de apoyo al sector, porque difícilmente las empresas podrán sostenerse otro año en estas condiciones”, manifestó el secretario de la Cámara Hotelera de Colonia.

Los números de la primera quincena de enero significaron “un buen comienzo” de temporada estival para el presidente de esa asociación, Andrés Castellano, quien, en diálogo con Radio del Oeste, destacó la “muy buena afluencia de público brasilero”. El operador turístico valoró, además, “la atracción” que ha despertado en los turistas las visitas guiadas a la renovada plaza de Toros del Real de San Carlos.