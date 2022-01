No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El sábado en Maldonado tuvo lugar la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, que contó con la participación del presidente Luis Lacalle Pou y dos exmandatarios, Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) y José Mujica (Frente Amplio). Este último, al ser consultado por la prensa sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, señaló: “Hay que vacunar a los viejos. Y no me gustó que tiraran a los viejos para atrás y trajeran las vacunas a discreción a Punta [del Este, para los turistas], porque había mucho viejo que estaba esperando”, dijo Mujica. Añadió al respecto: “Cuando tú eres viejo, te agarra un viento en contra y te lleva”.

En tanto, el nacionalista Enrique Antía, intendente de Maldonado, le contestó al expresidente. En una rueda de prensa dijo que “entonces, Mujica no quiere cuidar a la gente de Maldonado”. “La gente de Maldonado se cuida ella y a su vez cuida a los turistas”, afirmó. Antía agregó que el virus está circulando pero, “gracias a Dios”, en su departamento no hay casos graves. “Los dos internados en CTI que hay en Maldonado son no vacunados”, finalizó.