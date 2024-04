Este sábado está previsto que el PIT-CNT entregue a la Presidencia de la Asamblea General las firmas recolectadas para realizar un plebiscito sobre la ley de seguridad social aprobada durante este gobierno. El 44% de la población uruguaya está disconforme con la norma, frente al 24% que está conforme, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana realizada entre el 12 y el 16 de abril.

En tanto, el 17% responde que no está “ni conforme ni desconforme”, el 12% expresa que no conoce los contenidos de la ley y el 2% no sabe o no contesta. Los niveles de disconformidad se mantienen desde comienzos del año pasado, con porcentajes similares en las últimas cuatro mediciones que realizó la encuestadora.

La disconformidad es mayor entre las personas menores de 60 años, de nivel socioeconómico medio y residentes en el interior.

Cuando se les pregunta a las personas cuán de acuerdo estarían con eliminar el sistema de ahorro individual y el régimen de las AFAP, el 41% estaría de acuerdo y el 30% en desacuerdo. El 18% no estaría ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 11% no sabe o no contesta.

El grado de conformidad es más alto cuando se consulta a las personas por otros componentes de la propuesta del plebiscito, como la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional (77% de conformidad) y la propuesta de volver a acceder a la causal jubilatoria común con 60 años de edad y 30 años de servicio (69% de conformidad).

Pese a estos altos niveles de acuerdo con algunas de las disposiciones de la propuesta plebiscitaria, cuando se consulta a la población si votaría para modificar la Constitución como propone el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, el 38% responde que lo haría. El 29% contesta que no lo haría, el 31% todavía no lo definió y el 2% prefiere no contestar.

Están más dispuestos a votar a favor de la modificación de la Constitución las personas de entre 30 y 60 años, hombres, de nivel socioeconómico medio y residentes en Montevideo. El 61% de los votantes frenteamplistas y el 15% de los votantes de la coalición de gobierno se manifiestan dispuestos a votar favorablemente.

Ficha técnica El relevamiento se llevó a cabo entre el 12 y el 16 de abril de 2024. Se obtuvo información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al sexo y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

.