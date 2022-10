La Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que nuclea a merenderos y ollas populares, dio una conferencia de prensa en la que respondió a los cuestionamientos surgidos desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que en boca de su titular, Martín Lema, anunció el corte del abastecimiento de insumos luego de asegurar que la organización no entregó los datos de las iniciativas en tiempo y forma. Durante la comunicación, la CPS ratificó su continuidad y aseguró que está abierta al diálogo con la secretaría de Estado para llegar a un entendimiento, pese a que interpreta que recibió un trato injusto.

Se explicó que actualmente la organización nuclea a 184 iniciativas y que semanalmente se brindan 105.630 porciones en ollas populares y 87.303 en merenderos, lo que da un total que supera las 190.000, pero también se recordó que hay otro conjunto que no está dentro de la CPS.

“Las ollas populares en este país desde hace dos años y medio venimos llevando adelante una tarea voluntaria, solidaria, sin pedir nada a cambio excepto la confianza de nuestras vecinas y vecinos que reciben ese plato de comida con alegría”, dijo Esteban Corrales, integrante de la CPS, quien lamentó que desde el Mides se haya “puesto en tela de juicio la honestidad de quienes día a día encaran la tarea” de garantizar la alimentación en los barrios.

“Empezamos a creer que acá hay algo más y que lo que molesta es que nosotros no nos callemos la boca, que aparte de hacer todas estas tareas nos demos tiempo para pensar y razonar un poco sobre por qué pasan estas cosas en un país que no es pobre, es desigual, sobre por qué mientras se festejan exportaciones récord nosotros estamos sirviendo guiso a chiquilinas y chiquilines en los barrios porque no pueden comerlo en sus casas”, agregó Corrales.

Con respecto a la afirmación de Lema de que no están funcionando 20 de las ollas populares consignadas en el informe de la CPS del sábado, Corrales dijo que la organización había informado, al enviar los datos, que estos eran preliminares y que, con el correr de los días, se irían actualizando y corrigiendo. “Somos una organización de ollas populares, no somos una consultora privada ni una empresa”, dijo en referencia a las complicaciones para sistematizar la información. Además, invitó a las autoridades a recorrer con ellos cada una de las iniciativas para corroborar su trabajo.

“Confiamos en la buena fe de las autoridades, entregamos un informe preliminar el sábado aclarando que no eran las cifras definitivas, y nos causa enorme sorpresa que 24 horas después, un ministerio que durante dos años y medio no tuvo ni la capacidad ni las ganas de preocuparse por la situación de las ollas populares, había mapeado, cotejado y encontrado irregularidades que merecían que nos amenazaran incluso con llevarnos a la Justicia”, lamentó.

Desde la CPS se agregó que “el trabajo de actualización” de los datos “siguió adelante” mientras “el ministerio montaba su show” y se aclaró que luego se enviaron nuevos informes el lunes y el martes.

PIT-CNT se suma a la movilización

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este martes un comunicado en el que adhirió y exhortó a sus filiales a participar de la movilización convocada por la CPS para el próximo martes y además anunció una campaña de recolección de alimentos para abastecer a las ollas populares, luego del anuncio del Mides.

“En un contexto de crecimiento económico (según datos oficiales) la pobreza sigue aumentando exponencialmente. Este dato objetivo denota la falta de políticas públicas y un Estado ausente para contrarrestar esta dicotomía”, manifestó la central obrera.

El PIT-CNT declaró que ve “con asombro” la forma en que “el gobierno pretende disimular su responsabilidad intentando reglamentar la solidaridad, con una actitud de contralor y poniendo en tela de juicio el sistema de atención alimenticia básica para muchos compatriotas”. La organización también rechazó “la pretensión de que la llegada de los alimentos a las ollas y merenderos sea a través de la ONG Uruguay Adelante”, una institución “plagada y viciada de irregularidades”.