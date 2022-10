El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) decidió quitarle el apoyo en alimentos que se otorgaba a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), luego de comprobar que 14 de las iniciativas que se listaron en el pedido de información que hizo el ministerio ya no están en funcionamiento.

Según dijo este lunes Esteban Corrales, referente de CPS, en diálogo con En Perspectiva, en la comunicación oficial que recibieron por parte del Mides “no estaba estipulado” que tuvieran que entregar información antes del 30 de setiembre y dijo que se había informado a la cartera que no se pudo “entregar el paquete de datos que teníamos porque el equipo que estaba trabajando en eso tenía pendiente la actualización”, señaló. Mientras estaban a la espera de una respuesta del Mides, “al otro día de mañana ya estaba todo armado para hablar de que se nos retiraban los insumos”, algo que anunció a través de Twitter el ministro Martín Lema.

En una conferencia de prensa este domingo, Lema señaló que “hay otra serie de ollas, que son no menos de nueve iniciativas”, de las que se tienen “las actas y la documentación correspondiente” para ser procesada “a ver si se incorpora o no a estas al menos 14 ollas que actualmente no existen”. Sobre estas situaciones desde el Mides se informó que se enviará la documentación a la División Jurídica del Mides “que analizará eventuales acciones legales”.

“Por otro lado, cuando hacemos referencia a inconsistencias es porque en diferentes expresiones públicas desde la CPS se hizo referencia a una cifra de ollas y merenderos, y cuando nosotros cotejamos los datos, encontramos que en Montevideo la cantidad de ollas y/o merenderos es 20% inferior a lo que se estableció públicamente”, indicó Lema, y por eso el Mides resolvió “excluir a la CPS como intermediaria”.

De ahora en más, señaló, “esa red compuesta por una cantidad de iniciativas va a tener directamente la atención desde el Mides y a través del centro de acopio de Uruguay Adelante”. Así, se reforzará la logística y “a través de un ofrecimiento del ministro de Defensa Javier García”, el Mides contará “con la colaboración del Ejército” para evitar “que personas que muchas veces pueden recurrir a iniciativas de estas características no se vean perjudicadas producto de maniobras que claramente no representan transparencia y mucho menos lo que es la rectitud en el manejo de insumos que se componen por el esfuerzo de todos los uruguayos”.

Respuesta de las ollas

“No sabemos de dónde saca esos datos el Mides”, dijo Pedro Rodríguez, uno de los voceros de Coordinadora, este lunes a Telenoche. Remarcó que los datos fueron enviados el sábado a las 15.00, avisando que no estaban actualizados, y apuntó: “Creemos que no es razonable pensar que, después de todo el trabajo que hemos tenido para la recolección de datos, se puedan pasar todas esas conclusiones en menos de 24 horas”.

Rodríguez señaló que el Mides estaba haciendo algunas recorridas por las ollas que coordinan, pero desde CPS han notado que “ni siquiera han bajado a las ollas, no saben ni siquiera si están cocinando o no; no han investigado nada, a veces los han atendido desde la vereda. No sé cómo hacen para sacar esas conclusiones”.

“Mandamos una planilla el sábado, en la cual no estaban todos los datos actualizados porque queríamos demostrar la buena voluntad que teníamos en cuanto a la posibilidad de no esconder nada”, comentó, y agregó que se mandará una nueva actualizada, tal como era el compromiso. Esperan que con esa información se pueda “subsanar el error” en cuanto al motivo que llevó al Mides a decidir no seguir proporcionando los alimentos.

“Estamos dispuestos a aclarar todas las dudas y cuestiones que se puedan presentar con respecto a los datos que presentamos, no tenemos nada que ocultar”, afirmó el militante social.

Por su parte, Corrales comentó que este anuncio del Mides, y los cuestionamientos públicos anteriores hechos por el propio Lema, “han generado muchísima preocupación en gente que viene desde hace dos años solucionando problemas graves en su territorio y en el entorno en el cual estamos”. Que se les retiren los insumos con los que contaban, “acompañado de declaraciones que ponían en tela de juicio la honestidad y la transparencia con la que hemos realizado la labor, todo ese paquete de cosas generó realmente mucha preocupación en gente que no lo merece”.

Desde la CPS, además, aclararon que no es la primera vez que se cruza información con el Mides: ya se hizo al principio de la pandemia y cuando la organización Uruguay Adelante tomó la posta, y hay datos “personales de los referentes de ollas” que fueron entregados en su momento, y eso terminó “en que eran usados para presionar a las iniciativas de la coordinadora para que se alejaran de este espacio y de esa manera debilitar nuestra herramienta”, explicó Corrales.

“La información es pública, cuántas ollas hay, dónde se ubican y la cantidad de comida que se sirve es público, uno entra a la página web de Solidaridad Uy y excepto la cuantificación de las porciones, es [información] pública”, sentenció.

“La CPS está siendo discriminada”

En tanto, en diálogo con Radio Montecarlo, el senador frenteamplista Daniel Olesker entendió que “este es un debate entre asistencialismo y organización de la gente”, y que el gobierno “está estigmatizando y combatiendo esta forma de organización popular”.

“La discusión central es: ¿vale la pena que la gente se organice? Vale la pena que la gente se organice”, sentenció Olesker, y dijo entender “que la CPS está siendo discriminada”, al tiempo que señaló que para 2023 y 2024 la Rendición de Cuentas prevé que haya un aumento en las partidas para atender la emergencia alimentaria, lo que entendió que es “una cosa un poco contradictoria”.

“La visión es que va a haber más necesidad alimentaria en el 2023 y 2024 que en el 2020, 2021 y 2022; la economía va a estar mejor porque así lo dicen los datos y la gente va a estar peor”, interpretó, y si no es esta la visión, “es porque hay carnaval electoral en el 2023 y el 2024 con las canastas”.

Respecto de los números y la falta de ollas, entendió que “habrá que analizar más detenidamente las cuestiones, pero es marginal, es minoritario: la mayor parte de las organizaciones existen porque en la pandemia fue la solución a los problemas de mucha gente”, dijo Osleker, e insistió con que “el punto central [del gobierno] es 'no queremos que la gente se organice y queremos dar un poco de asistencialismo para resolver este problema'”.