La sesión de la Cámara de Diputados de este martes tuvo una discusión imprevista pasadas las 18.00, cuando previo a discutirse los cambios en la ley de negociación colectiva el Frente Amplio (FA) solicitó un cuarto intermedio de una hora para asistir a la marcha de la Coordinadora Popular y Solidaria, que mantiene desde hace semanas un enfrentamiento con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la entrega de alimento para las ollas populares.

Los pedidos de cuarto intermedio se suelen votar por cortesía parlamentaria, pero en esta ocasión el Partido Nacional (PN) decidió no apoyar el pedido del FA para “no ser cómplices de quienes quienes quieren participar en una actividad de una organización que ha sido denunciada por el Mides”, dijo a la diaria el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

El coordinador de bancada del FA, Mariano Tucci, presentó el pedido del cuarto intermedio. El presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, aclaró a los legisladores que se pasaría a votar porque este tipo de mociones no tiene discusión prevista. Sin embargo, Rodríguez del PN pidió la “votación nominal” –esto es uno a uno y no de forma general-, lo que permite exponer los argumentos, pero Pasquet rechazó el pedido por entender que no estaba conforme al reglamento.

Ante esto, Rodríguez presentó una moción de cuestionamiento a la mesa, es decir, a Pasquet como presidente de la sesión. Se votó y por 53 votos en 86 hubo un respaldo a lo actuado por Pasquet, con votos del FA y del Partido Colorado (PC). En tanto, luego se votó el pedido del cuarto intermedio de una hora, que salió afirmativo por 49 votos en 86.

Carlos Varela, diputado del FA, dijo a la diaria que la actitud del PN de no acompañar el cuarto intermedio y de solicitar la votación nominal “fue simplemente para molestar”.

Consultado Rodríguez del PN sobre si le molestó la actitud del PC, que respaldó a Pasquet y apoyó el cuarto intermedio, dijo que “tendría que haber sido algo conversado” previamente entre los socios de la coalición, y recordó que “no es la primera vez” que ocurre. Esto porque cuando meses atrás se analizaba la Rendición de Cuentas, el PN tampoco acompañó el pedido de un cuarto intermedio que solicitó el FA para acompañar la desocupación del Instituto de Profesores Artigas. Son asuntos que “exceden la cortesía parlamentaria” y que suele aplicarse habitualmente, sentenció.

A la vuelta del cuarto intermedio de una hora, continuó el debate sobre este asunto. Rodríguez del PN dijo que la actuación del presidente de la sesión fue “antirreglamentaria” y planteó que “cualquier votación puede ser nominal, ordinaria o secreta”, mientras que el voto puede fundamentarse salvo “dos únicos casos donde se establece que no, en la media hora previa y la media hora final”.

Pasquet tomó la palabra y aclaró el criterio utilizado. Detalló que la moción de cuarto intermedio procura interrumpir la sesión y si se da paso a la argumentación del voto, se prolongaría la sesión en contrario al objetivo de la solicitud. “La práctica parlamentaria ratifica mi postura”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que agregó: “Nunca vi una votación nominal para una moción de cuarto intermedio”. Rodríguez retrucó que es un “detractor” del “siempre se hizo así” y que “no es habilitante” ese argumento.

En tanto, Tucci del FA criticó la postura del PN y dijo que la solicitud de un cuarto intermedio había sido adelantada a la coordinación interpartidaria, teniendo aval de los demás partidos con excepción de Cabildo Abierto, que tuvo “dudas”. Álvaro Viviano, coordinador de bancada del PN, respondió que al haber dudas por parte de un partido la decisión “no se perfeccionó en ese momento”, es decir que no había un aval por parte del PN para el cuarto intermedio que pretendía el FA.

“Le hace mal a la política mentir y más cuando hay un micrófono adelante”, se quejó Tucci en alusión a “información que circula sobre que el FA se levantó de sala o se fue”. Mientras que Felipe Schipani del PC respaldó “la interpretación del reglamento” que hizo Pasquet y dijo que surge “a la luz del sentido común”.