El 21 de junio de 2021, a través de una resolución firmada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se permitió el ingreso excepcional al país -en un momento de emergencia sanitaria y fronteras cerradas- del médico capilar argentino Bruno Szyferman, representante de Capilea Internacional, que abrió su sucursal en Uruguay y fue donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se realizó un implante capilar.

La entrada y estadía de Szyferman en Uruguay se produjeron en las mismas fechas en que el mandatario pasó por el block quirúrgico de Capilea, información consignada por el medio Sudestada. El médico publicó una carta en la que asegura que es “argentino, médico cirujano especializado en implante capilar y director médico de la empresa Capilea a nivel internacional”, rol que implica “asistir, coordinar y visitar las diferentes sedes de las empresas Capilea, incluyendo la sede de Uruguay”, pero no realizar operaciones.

La intervención al presidente estuvo a cargo de la doctora Gabriela Novello, directora de Capilea Uruguay, aseguró Szyferman en la carta. Sin embargo, en una entrevista publicada por Sudestada este viernes, Pablo Balduvino, exdirector de Capilea Uruguay, explicó que si bien no le consta que Szyferman haya estado en el block quirúrgico durante la operación de Lacalle, sí estuvo en la oficina “en el momento” en que se llevó a cabo la operación del presidente. El médico argentino publicó en Instagram una foto en la que manifiesta que es “un privilegio y un placer compartir quirófano” con las médicas de la sucursal uruguaya, y el exdirector de Capilea dijo que la fotografía fue tomada “en la oficina” y aventuró que podría ser cuando Lacalle estaba “recuperándose” en el quirófano.

Balduvino expresó que no puede “asegurar” que Szyferman no haya operado a Lacalle, pero que “como profesor que es” pudo haber ingresado al quirófano “para ver si estaba bien el trabajo, si le estaban errando en algo, detalles técnicos, pero no que él haya puesto las manos”.

“No te lo puedo asegurar porque yo no estaba, pero capaz que en el momento de estar operando al presidente él pudo haber dicho: ‘Te conviene más así, o más allá o lo que sea…’”, reflexionó Balduvino, y aseguró “que el presidente no lo pidió para él; capaz que en el decreto le erraron, si está bien que lo hayan traído o no”.

Sobre la resolución que permitió la entrada de Szyferman a Uruguay, el empresario aseguró que él no solicitó ningún tipo de excepcionalidad al presidente, pero que “el dilema” está en “por qué le dan la excepción para que entre”, y sugirió que puede haber sido Novello quien le hizo la solicitud al mandatario.