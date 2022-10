Este miércoles a las 15.00 los senadores recibirán, en régimen de Comisión General, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, junto al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcé. El ministro tiene que asistir, mientras que los otros jerarcas no están obligados, aunque se ha adelantado que acudirán.

El senador convocante en esta oportunidad será el frenteamplista Alejandro Sánchez. La razón por la que fueron convocados es para que brinden información sobre todo lo relacionado con las funciones y actividades que realizó Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial, vinculado con una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos para la obtención de pasaportes uruguayos, que a su vez mantuvo reuniones por estas actividades delictivas en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva.

El martes, en rueda de prensa, tras la votación del llamado, Sánchez dijo que se invitó a Garcé porque creen que “hay elementos importantes para analizar cómo han actuado los servicios de inteligencia para prevenir esta situación, que no se ha prevenido, porque se ha generado desde la Torre Ejecutiva una organización criminal”. Por otra parte, el senador destacó que se invitó a Ferrés porque es “el jerarca directo de la seguridad presidencial”.

Sánchez señaló que lo que buscan “es analizar las impericias, los errores y las irregularidades que llevaron a que pusiéramos a un delincuente a tener información sensible y estratégica del Estado, de seguridad y defensa e información de todos los ciudadanos, y que concluyera, en definitiva, colaborando con una organización criminal que al día de hoy, con los datos que tenemos, parece ser que también tiene vinculaciones con la mafia rusa”.

El senador comentó que se hará un pedido de información sobre la habilitación de excepciones para entrar al país durante la pandemia, que incluye la autorización a ciudadanos rusos, y no descartó que más adelante se convoque al Parlamento al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien firmó parte importante de esas autorizaciones.

La coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Liliam Kechichian, había dicho días atrás en una conferencia de prensa, cuando anunciaron que tomarían esta medida, que “para tener información” se empezaría escuchando al Poder Ejecutivo, para después ver qué otras acciones tomarán.

“El Parlamento no tiene idea de qué personas, de qué nombres son los que están hoy requeridos para saber su paradero o cuánto pueden haber usado o no esos pasaportes falsos. Este es un pequeño dato de las tantas cosas a las que debemos, en diálogo con la Presidencia y con el ministro correspondiente, tratar de ir dándole algo de transparencia a un tema que por ahora parece muy oscuro”, sostuvo en su momento.

Astesiano fue imputado a fines de setiembre por un delito continuado de suposición de estado civil como coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias, y además es investigado por lavado de activos. Se encuentra cumpliendo los 30 días de prisión preventiva en la cárcel de Florida.

Domenech: “Ya sabemos que el presidente se equivocó en elegir su jefe de seguridad”

El senador del Partido Nacional Carlos Camy señaló a la diaria que la bancada oficialista tiene el objetivo de que la instancia del miércoles contribuya “a que todo sea bien transparente”, y que por ese motivo acompañaron la propuesta de que comparezcan el ministro y los jerarcas. Agregó que también prestarán atención al miembro interpelante, “para ver qué es lo que tiene para expresar, sobre todo si hay algo nuevo, más allá de lo que se ha informado en los medios”.

En tanto, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo a la diaria que para el miércoles tiene “muy pocas” expectativas, porque cree que no sabrán “nada más” de lo que ya saben. “Presumo que va a suceder eso, ojalá me equivoque. Porque en todas estas comisiones generales hasta ahora no he visto ningún resultado espectacular en nada, y pienso que los problemas de la gente pasan por otro lado”, indicó.

Sostuvo que el tema de Astesiano “es grave”, pero “ya sabemos que el presidente se equivocó en elegir su jefe de seguridad”. Agregó que otra información que pueda surgir, como las conexiones que podría tener Astesiano en otros organismos del Estado, “forma parte de la investigación policial y judicial”, más que de una “actuación política”. “Eso no va a resultar de una comisión general, sino de una instigación policial o judicial”, finalizó.