Si bien las primeras reacciones de la coalición frente a la decisión de los ediles de la oposición capitalina de promover un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fueron de apoyo, en las últimas horas algunos dirigentes han salido a marcar su discrepancia. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, manifestó en una rueda de prensa que la medida es “muy extrema” y que le hubiera gustado que los ediles analizaran con mayor profundidad la decisión.

El ministro sostuvo que “no hubo una consulta orgánica a las autoridades del Partido Nacional [PN]” y tampoco a la coalición. “Algún compañero de la Junta me consultó el viernes cuando ya estaba prácticamente tomada la decisión. Le dije que me parecía que había que detenerse un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión, pero, como está visto, fracasé con total éxito”, dijo, según consignó Telemundo.

“Podríamos hacer una larga lista de los problemas que tenemos a nivel comunal”, sostuvo Domenech, pero consideró que con esta medida se monta un “circo mediático porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes, y los ediles inician un procedimiento constitucional, que reconocemos jurídicamente correcto pero que sabemos que no tiene un destino efectivo”, dijo en el programa Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí.

Sobre lo último, Domenech señaló que la coalición no tiene la mayoría necesaria para promover un juicio político en el Senado, por lo que se sabe, de antemano, que la medida naufragará. “Me da un poco de tristeza ver que no estamos tratando los problemas importantes del país, o de la ciudad en este caso, y nos prestamos a esta discusión estéril”, remarcó.

En tanto, el senador del PN Gustavo Penadés dijo a la diaria que antes de tomar la decisión ninguno de los ediles blancos le comentó sobre la iniciativa y señaló que el pedido de juicio político “es un herramienta legítima que tienen los ediles para denunciar una situación de una verdadera autocracia, que lamentablemente en la Intendencia de Montevideo se está ejerciendo, que es la de desconocer el parlamento departamental”. Agregó que esta herramienta tiene “dos tiempos”, uno político, “que es el que los ediles calibraron y llevaron adelante”, y otro “jurídico y constitucional, que es el que corresponde al Senado evaluar”.

No obstante, Penadés señaló que “el tema tendrá que ser evaluado en la comisión [de Constitución del Senado], oportunamente, y si se sabe que no se tienen los votos, es innecesario llevarlo al plenario. Los ediles tenían una herramienta, que utilizaron correctamente; cuando el recurso llegue a la Cámara de Senadores, ya la opinión que vale es la de los senadores”, finalizó.

Laura Raffo: “Fue una decisión autónoma de los ediles”

En diálogo con la diaria, el edil nacionalista Javier Barrios Bove señaló que respeta la opinión del ministro García pero no hará comentarios sobre ella. “Nosotros informamos a los referentes de los distintos sectores. Él [García] mismo lo dijo, que un edil de su sector lo llamó y le informó, y que él incluso intentó tratar de revertir la posición. Nada más. No voy a hacer mayores comentarios sobre las declaraciones del ministro García”, insistió.

El edil señaló que si bien saben que no se llegará a los dos tercios en el Senado para destituir a Cosse, porque el Frente Amplio (FA) no va votarlo, “es la misma situación que si mañana el FA interpela” al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “y pide la censura: sabe que no llega”. “Lo importante acá es que todos los constitucionalistas que han hablado reafirman la posición de que la intendenta de Montevideo violó la Constitución, y eso no es un hecho menor, en el marco de una política de su administración de desvalorizar el parlamento de Montevideo”, sostuvo el edil.

Por último, Laura Raffo, presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo del PN, dijo a la diaria que el pedido de juicio político “fue una decisión autónoma de los ediles”, es decir, que “no hubo una consulta partidaria ni orgánica” sobre el tema. Subrayó que “fue la herramienta que encontraron para poner este tema arriba de la mesa”, y agregó que además hay “un factor humano, de acumulación de falta de transparencia, de destrato, desde que empezó la administración Cosse”. “Algunos ediles, que han trabajado en otras administraciones, dan cuenta de que esto no era así, que no se contestaran los pedidos de informes, que no se presentara a sala ni se votaran las comisiones investigadoras”, sostuvo.

Raffo confirmó que los ediles nacionalistas tampoco la consultaron sobre el tema antes de pedir el juicio político. “Lo que entiendo es que ellos encontraron una herramienta que les permite poner arriba de la mesa la gravedad de que no se respete al legislativo departamental”, finalizó.