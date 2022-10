Si bien las primeras reacciones de la coalición frente a la decisión de los ediles de promover un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fueron de apoyo, en las últimas horas algunos dirigentes han salido a marcar su discrepancia. El ministro de Defensa, Javier García, manifestó en rueda de prensa que la medida es “muy extrema” y que le hubiera gustado que los ediles analizaran con mayor profundidad la decisión.

El ministro sostuvo que “no hubo una consulta orgánica a las autoridades del Partido Nacional [PN]” y tampoco a la coalición. “Algún compañero de la Junta me consultó el viernes cuando ya estaba prácticamente tomada la decisión. Le dije que me parecía que había que detenerse un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión, pero, como está visto, fracasé con total éxito”, dijo, según consignó Telemundo.

A su juicio, se tuvo que haber tomado más tiempo para adoptar una medida de este tipo. “Creo que son decisiones que merecen un detenimiento para análisis jurídico -son medidas muy extremas- y obviamente también desde el punto de vista político”, apuntó.

Por su parte, el senador Guillermo Domenech calificó la decisión de “un circo mediático” y lamentó que no se estén “tratando los problemas importantes del país”. “Podríamos hacer una larga lista de los problemas que tenemos a nivel comunal, pero nos vamos a ensalzar en un circo mediático porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes, y los ediles inician un procedimiento constitucional, que reconocemos jurídicamente correcto, pero que sabemos que no tiene un destino efectivo”, dijo en el programa Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí.

Domenech señaló que la coalición no tiene la mayoría necesaria para promover un juicio político en el Senado, por lo que se sabe a priori que la medida naufragará. “Me da un poco de tristeza ver que no estamos tratando los problemas importantes del país, o de la ciudad en este caso, y nos prestamos a esta discusión estéril”, remarcó.

Por su parte, el edil nacionalista que impulsó la medida, Javier Barrios Bove, indicó a Desayunos informales que al momento de tomar la decisión se comunicaron con Laura Raffo, presidenta de la departamental del PN, que no estaba en Montevideo: “Habló a través del coordinador de bancada y estaba en conocimiento de la decisión que se tomó. Como legisladores tenemos que tomar decisiones. La bancada del PN tomó la decisión, la comunicó a cada referente político de cada uno de los ediles que integramos la Junta Departamental, supongo que lo mismo habrán hecho los ediles colorados y ediles del Partido Independiente”.

En tanto, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, señaló en diálogo con Telemundo que desde el punto de vista de su colectividad “el juicio político no procede”, por lo que “el Senado de la República debe rechazarlo”.

Igualmente, entendió que “la actitud de la intendenta de Montevideo al no concurrir a la Junta Departamental ante la convocatoria constitucional realizada por más de un tercio de los ediles, resulta absolutamente inexcusable”, al existir “un mandato constitucional por el que la intendenta puede hacerse representar por un director” pero está obligada a “brindar los informes a los ediles tal como lo establece la Constitución de la República”.

-Leé más sobre esto: FA pone énfasis en ollas populares y caso Astesiano, pese a la “burda maniobra distractiva” del juicio político a Cosse