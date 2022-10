Luego de que la Junta Departamental de Montevideo (JDM), con votos de ediles del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC), aprobara el inicio de un juicio político contra Carolina Cosse tras no comparecer a un llamado a sala el pasado viernes, el Frente Amplio (FA) se abroqueló en defensa de la intendenta capitalina, no sólo porque interpreta que no hay motivos para destituirla sino porque entiende que la coalición multicolor apuntó contra ella para desviar la atención de la ciudadanía de temas que embretan al gobierno, como la inseguridad alimentaria y el caso del exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

El viernes, mientras se conocía lo sucedido en la JDM, la dirigencia del FA redactó un documento para distribuir entre los sectores y las bases para discutir este lunes en el Secretariado y en la Mesa Política. El escrito, al que accedió la diaria, se titula “Frente a la crisis, responsabilidad, firmeza y esperanza” e indica que, superada la mitad del período, “el gobierno nacional atraviesa un momento crítico”, en el sentido de que “los escándalos asociados a los casos [de Sebastián] Marset y Astesiano tuvieron un fuerte impacto sobre la credibilidad de las instituciones”.

En definitiva, para el FA, “en el último tramo del período el gobierno tiene para exhibir más explicaciones que logros”. Allí se destaca, como acción parlamentaria, el llamado a comisión general del Senado al ministro de Interior, Luis Alberto Heber, al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al director de Inteligencia, Álvaro Garcé, todos por el caso Astesiano.

Entre otros temas, el texto señala que “mientras los errores nos sumergen en problemas institucionales, la situación económica golpea a los sectores más vulnerables de la población”, y “luego de dos años de crecimiento económico consecutivo, una vez superada la emergencia sanitaria, se profundiza la desigualdad, bajan los salarios y las jubilaciones, no se encuentran respuestas para el aumento de la pobreza que se profundiza en la infancia”.

“Lejos de asumir con modestia esta situación, el gobierno da un paso al frente y profundiza su rumbo. En lugar de implementar medidas de fondo para erradicar el hambre, transfiere la responsabilidad de la ineficacia de sus políticas a las personas que en el medio de la crisis organizaron solidariamente ollas populares para alimentar a sus vecinos”, apuntó el FA en referencia al debate que se estableció en los últimos días entre el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y la Coordinadora Popular y Solidaria.

En este contexto, en el documento se expresa repudio a la “burda maniobra distractiva” de los ediles del PN y el PC, “pretendiendo desviar la atención de la población” con el inicio del juicio político a Cosse.

“Atravesamos un momento complejo en el que la lealtad institucional y la responsabilidad política nos exigen actuar con firmeza y cautela”, apunta el escrito, en el que se exhorta a la militancia “a mantenerse movilizada”, “fortaleciendo” la organización, “escuchando a las organizaciones sociales, acompañando de forma solidaria las luchas del pueblo y manteniendo un intercambio fraterno con la ciudadanía”.

Para definir los pasos a seguir en el marco del juicio político, este lunes el FA no sólo reunirá a su Mesa Política y a su Secretariado, sino también a su Mesa Departamental de Montevideo y a su bancada de senadores, todo en la Huella de Seregni.

En los últimos días fueron varios los dirigentes del FA que salieron públicamente a respaldar a Cosse. El presidente del FA, Fernando Pereira, manifestó en su cuenta de Facebook que, “en un contexto tan delicado del país, generado por las desprolijidades en la Torre Ejecutiva, bastardear el juicio político es un nuevo manejo desafortunado de los mecanismos institucionales”, y dijo que espera que el PN y el PC “se rectifiquen rápidamente”. Por su parte, la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro, utilizó su cuenta de Twitter para expresar: “Si como oposición a nivel nacional actuáramos de la forma irresponsable y frívola como actúa la oposición en Montevideo, el momento político de Uruguay sería mucho más delicado aún de lo que es”.

En su cuenta de Twitter, el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista, manifestó que el juicio político es impulsado por “los mismos que no saben cómo explicar el escándalo del crimen organizado desde la Torre Ejecutiva”, y aseguró que “cada barrio de Montevideo sabrá defender a su intendenta de esta burda provocación”. Otro de los ejemplos es el de su par Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, que manifestó que “el injustificado juicio político no logra tapar lo que quieren esconder”.

El senador Mario Bergara, de Fuerza Renovadora, también escribió que, “una vez más, el gobierno acorralado ataca la institucionalidad”, y manifestó que “este juicio político es una herramienta totalmente desajustada”. También el diputado del Partido Socialista Gonzalo Civila dijo que “del ridículo no se vuelve” y señaló que el juicio político es “absurdo, forzado, propio de una práctica política mediocre”.