“Yo soy un acérrimo enemigo de [Thomas] Hobbes, desde hace muchos años. Hobbes creía que el hombre era el lobo del hombre. Si yo como dirigente político parto de la base de que mi materia prima, o sea, el ser humano, es el lobo de su propio igual, en realidad, me tendría que dedicar a otra cosa”, comenzó el presidente Luis Lacalle Pou, durante el American Business Forum que se celebró en Maldonado, cuando fue consultado por el periodista cubano Ismael Cala respecto del caso que involucra a su exjefe de seguridad Alejandro Astesiano, preso por tres delitos vinculados a la tramitación de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos.

En esa línea y sin mencionar el nombre de Astesiano, Lacalle Pou dijo que confía “en que la gente es buena hasta que se demuestre lo contrario”. “Eso no lo voy a cambiar porque iría contra mi esencia, así que pido disculpas de antemano”, agregó. También justificó que no es “ajeno” a cometer errores, pero aseguró que tiene la conciencia “tranquila” y que puede “mirar a todo el mundo a los ojos”.

Respecto de las encuestas públicas que indican que la mayoría de la población cree que sabía sobre el historial delictivo de Astesiano, Lacalle Pou reiteró que fue “un tema de confianza, la que me falló a mí”. Sobre cómo hace para manejar el estrés, recordó una charla que tuvo con su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, y con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama sobre la tendencia a “asignarle condiciones distintas a una persona por el cargo que ocupa”, a pesar de que se tienen las mismas “fortalezas, debilidades, esperanzas, tristezas, alegrías”.

Ser presidente de la República, en la experiencia de Lacalle Pou, depende de la “preparación y el conocimiento de lo que vas a hacer”, pero también de la “fortaleza anímica”. “Justo me agarrás en un momento en el que no estoy en los mejores días, pero estamos haciendo las cosas con mucho gusto”, expresó al respecto.

En su reflexión, hizo mención a los sobrevivientes de los Andes, ya que este viernes a la mañana participó en la ceremonia por los 50 años de la tragedia. Dijo que al observar la “resiliencia” que tuvieron, cree no tener “derecho” a tropezar sin levantarse. “Si estos se levantaron y caminaron todo lo que caminaron para salir de ahí, todo el resto parece menos”, manifestó.

La coalición va a seguir “hasta el fin del gobierno”

Lacalle Pou destacó que su gobierno representa la primera vez en la historia del país en la que cinco partidos forman una coalición y aseguró que, contrario a los pronósticos de los analistas, que auguraban la “muerte” de la alianza, aún “se sostiene y sigue con su programa y va a seguir hasta el final del gobierno”.

Sobre el balance de la gestión en el último tiempo, dijo que “estar bien” es algo “totalmente subjetivo y es un concepto 360” y que no cree en la “definición de 'prosperidad' desde el punto de vista de la billetera en la economía”, sino que también tiene que ver con la seguridad, con el futuro para los hijos y el cuidado del medioambiente. Contó que intenta no compararse: “A mí me importa cómo está mi país, con todo respeto para el resto”.

Luego, sostuvo que el país se encuentra en una “franca recuperación económica”, que se observa en el crecimiento del PIB y en la disminución del déficit fiscal: “Lo agarramos en el entorno del 5, va a terminar en 3,1 este año”. También destacó que, en 2021, se generaron 50.000 puestos de trabajo, la baja del desempleo y le dedicó unas palabras a los empresarios presentes: “Ustedes que dan trabajo, pónganse las pilas así nosotros cumplimos”.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con el Ministerio de Desarrollo Social, que viene con una cabeza de libertad, de independencia, de generar herramientas”, continuó. Remarcó que en medio de una “crisis” las herramientas de “asistencia social” permitieron que la población pudiera acceder a una asignación y al mismo tiempo seguir trabajando, el “récord” en cantidad de personas privadas de libertad que trabajan y el programa de jornales solidarios.

Además, se refirió al conflicto con la Coordinadora de Ollas Populares: “Se ha bajado, lamentablemente, a una discusión política, desde mi punto de vista, innecesaria además de injusta, porque estamos hablando de la gente que necesita que el Estado le dé un plato de comida, y con eso no se puede hacer política”. “Trato de no entrar en eso”, cerró.

Reforma educativa: “Somos de los celulares, tenemos que bajar la actualización”

Para Lacalle Pou, el país tiene un “gran desafío”, que es la transformación educativa” que vienen impulsando las autoridades de la educación y que se ha enfrentado a un “espíritu muy conservador”. “Los seres humanos en esta época y la que vendrá somos de los celulares, tenemos que bajar la actualización. Somos eternos estudiantes y el conocimiento se duplica cada tres años”, manifestó. Según Lacalle Pou, los planes educativos se tienen que dirigir a la “solución de problemas nuevos” y “no tanto a la memorización”.

En el ámbito de su vida personal, contó que no asistió a la última asamblea de las Naciones Unidas porque prefirió irse de vacaciones con sus hijos: “La verdad es que no había un tema que yo creyera que fuera de determinada dimensión y me fui cinco días de vacaciones con mis hijos. Tocó vacaciones de setiembre”. “Esa no la tenía”, respondió a Cala ante la pregunta sobre su divorcio con Lorena Loli Ponce de León. “El tema es si elegís vivir con un velo o elegís vivir sin careta. Yo voy a dejar de ser presidente y voy a seguir siendo Luis”, dijo. Sumó que el jueves la visitó por su cumpleaños y que tienen “la mejor relación”.