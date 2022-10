El senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, se refirió esta mañana a las repercusiones de la causa que investiga la trama de elaboración de documentos falsos para ciudadanos rusos, por la que fue procesado el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, y por la que son indagados dos jerarcas públicos. Uno de ellos es el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, quien continúa en el cargo y se ha negado a declarar ante la fiscal.

Manini Ríos dijo esta mañana en la radio Sarandí que si él estuviera a cargo del Ministerio del Interior, “lo hubiera apartado [del cargo] hasta que esté clara su situación”. “Por alguna razón se actúa diferente, no quiero entrar en una crítica de algo que no sé”, dijo, pero reiteró que si él hubiera estado al frente de la situación pensaría que “si lo están acusando de algo, bueno, m'ijo, hasta que no esté claro váyase para su casa’”.

Manini reiteró que el presidente “se confió y le erró” al “haberle dado la posibilidad a un sujeto de estas características de estar cerca del gobierno, cerca del poder”, en referencia a Astesiano, pero consideró que luego de reconocido el error, “se ha dejado a la Justicia actuar con total libertad”. “Espero que se vaya a fondo y, si hay jerarcas o pescados gordos involucrados, que terminen en la Justicia”, afirmó.

El senador de la coalición de gobierno opinó que el tema “puede afectar la imagen del gobierno, que venía siendo casi que invicto, todo prolijito. En este caso se pifió, porque se aceptó o se permitió que alguien así estuviera tan cerca”.

Si la reforma de la seguridad social “se vota a tapa cerrada, entonces le estamos tomando el pelo a la gente”

Manini Ríos también se refirió al proyecto de ley sobre reforma de la seguridad social que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, y se refirió a legisladores del Partido Nacional, como Gustavo Penadés, que ante nuevas propuestas de cambio anunciadas por Cabildo Abierto, dijo que el proyecto llega con “muy poco margen de negociación parlamentaria, porque ya se hicieron todas las concesiones en la negociación entre los partidos”.

Esta mañana Manini respondió: “Que hay cosas que se pueden cambiar, creo que no admite dos opiniones. Por algo va a entrar al Parlamento, para que se trate. No podemos decir ‘digan lo que digan no vamos a cambiar nada’”. Añadió que si ingresa un proyecto de ley al Parlamento “es para que se discuta, sino es una farsa. Si se vota a tapa cerrada, entonces le estamos tomando el pelo a la gente”.

Además, apeló a la necesidad que tiene la coalición de gobierno de contar con los votos de Cabildo para aprobar el proyecto: “Si la oposición se cierra en un no voto, hay obligación de escuchar a Cabildo, porque se necesita a Cabildo para alcanzar los votos”.

Manini sobre la fórmula con Daniel Salinas

El senador fue consultado sobre la posibilidad de que Cabildo Abierto tenga una fórmula presencial para 2024 integrada por el propio Manini Ríos y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “Dos años en política es una eternidad, pueden pasar tantas cosas, pero yo no le descarto esa fórmula”, dijo, aunque apuntó que “hasta arrancando el año 24 no hay que estar pensando en esas cosas”.