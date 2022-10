El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa este lunes que el juicio político promovido por los ediles de la coalición contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, es “humo de mala calidad”.

Pereira señaló que los ediles resolvieron hacerle un juicio político a la intendenta cuando en realidad el gobierno departamental respondió todos los pedidos de informe de la oposición. “Cuando se les dice eso a los ediles, dicen: ‘En realidad no es tanto por los informes, sino por el relacionamiento con la intendenta’”, dijo en referencia a los dichos del edil nacionalista Javier Barrios Bove, y sostuvo que ese accionar es “grave” y daña al país.

“Imagínense que todos los que tuvieran un tercio de los ediles en un departamento hicieran juicio político porque el intendente no va o porque nombra a todos los cargos a dedo o, como ha pasado, por hechos por lo menos reñidos con la ética. Esto no ha pasado porque Uruguay tiene una tradición democrática de cuidar su institucionalidad. Cuando los ediles perforan ese cuidado estamos en un límite muy delgado”, apuntó Pereira.

Consultado sobre el diálogo con el mandatario, Luis Lacalle Pou, el presidente del FA dijo que han hablado en los últimos meses con todos los partidos políticos “para bajar la pelota”, pero que los “ataques” que recibió Cosse sobrepasan todos los límites. “Cuando le dicen a Carolina Cosse 'cínica' no está pasando una raya, está pasando todas las rayas. El presidente no me precisa para saber que ediles de su partido y de la coalición están pasando la raya. Por suerte, algunos líderes de los partidos políticos del gobierno se están desmarcando de esta posición, porque es tan delirante que obviamente tiene que bajar”, apuntó.

También se le preguntó si Cosse no debía finalmente concurrir a la Junta Departamental para terminar con los reclamos de los ediles de la oposición. “Esa es otra discusión, pero los 18 intendentes tal vez tendrían que dar la misma respuesta. ¿Tenemos una visión particular sobre la intendenta Cosse? ¿Se le dice 'cínica' simplemente porque es mujer? ¿Cuál es la intención de denostar a una intendenta que tuvo más de la mitad de los votos de los montevideanos?”, se preguntó Pereira, y respondió: “Esto es sencillamente persecución política. Le puede caer mal o bien a la bancada de ediles, incluso discrepar. Lo que no pueden hacer nunca es usar un instrumento que es para hechos graves simplemente para hacer política de bajo valor, política en el barro”.